Coronavirus.- Entra en vigor el tancament perimetral de la Comunitat durant una setmana, amb 11 excepcions

A partir de les 12 hores d'aquest 30 d'octubre no es permeten els desplaçaments cap a o des de la Comunitat, excepte aquells "adequadament justificats", segons publica el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV).

Les 11 excepcions són: assistència a centres, servicis i establiments sanitaris; compliment d'obligacions laborals, professionals, empresarials, institucionals o legals; assistència a centres universitaris, docents i educatius, incloses les escoles infantils; tornada al lloc de residència habitual o familiar; assistència i cura a majors, menors, depenents i persones amb discapacitat o especialment vulnerables.

També està permès anar a entitats financeres i d'assegurances o estacions de gasolina en territoris limítrofs; les actuacions requerides o urgents davant els òrgans públics, judicials o notarials; la renovacions de permisos i documentació oficial o altres tràmits administratius inajornables; la realització d'exàmens o proves oficials inajornables; els viatges per causa de força major o situació de necessitat o qualsevol altra activitat similar degudament acreditada.

La decisió, anunciada aquest dijous a última hora pel president de la Generalitat, Ximo Puig, respon l'emergència sanitària per la pandèmia internacional. Sobre la base de l'estat d'alarma decretat fa uns dies pel Govern central, les autonomies poden decretar aquests tancaments perimetrals.

Després d'aplicar el confinament nocturn abans que la resta d'Espanya, la Generalitat justifica que la situació epidemiològica fa necessari restringir la interacció social, amb l'objectiu de "reduir substancialment" l'expansió del virus entre comunitats autònomes.

El tancament perimetral de la Comunitat Valenciana és "de caràcter transitori", durant en període de set dies en els quals els valencians no podran eixir ni entrar de l'autonomia però sí moure's entre municipis, comarques i províncies.

Tant Puig com la consellera de Sanitat, Ana Barceló, van defendre aquest dijous la intenció de reforçar l'estratègia de prevenció contra el coronavirus, com una mesura de "solidaritat" amb la resta de territoris que estan "pitjor" que la Comunitat. També van al·ludir a la "inacció i confusió" que generen alguns governs com la Comunitat de Madrid i a evitar dur a terme "mesures més dràstiques per a la vida social de famílies i treballadors".