Críticas a Tom Brusse por sus comentarios sobre Melyssa: "No entiendo por qué me llaman machista"

La pareja formada por Melyssa Pinto y Tom Brusse está rota definitivamente. Mientras ella está disfrutando con su nuevo novio, Manuel, un ex de hace ocho años, él está viviendo su amor con Sandra, la tentadora con la que fue infiel a su pareja en La isla de las tentaciones. Aun así, parece que a ambos les quedan cosas que decirse, por lo que sus entrevistas han dejado un sinfín de reproches y cuchillos en el aire.

Tras la entrevista en Lecturas de la catalana la semana pasada, el marroquí hizo lo propio este miércoles confesando detalles de su vida con Melyssa antes de su experiencia en República Dominicana.

Pero sus declaraciones le han costado un aluvión de críticas de gente que lo llaman machista por la forma en la que compara sus relaciones: "Son incomparables. Sandra me da seguridad, cariño... Ella es súper hot, está cañón. Melyssa estaba todo el día en pijama y Sandra está todo el día desnuda".

Entrevista a Tom Brusse el ex de Miss Melyssa Pinto.



Que tiene Sandra que no tenga Melyssa?

A lo que él contesta que mientras Melyssa se pasaba el día en pijama Sandra se lo pasa desnuda.



No se puede ser más machista, más repugnante, más despreciable y tener menos valores. 🤮 pic.twitter.com/WOssfGgXbI — Miss Darkness. (@GHDarkness) October 28, 2020

Cuando pienso que tom no me puede dar mas asco, leo esto y si puede darme mas asco.

Puto machista de mierda pic.twitter.com/gtNcviuspD — Lidiiii ✈ 🦋 // 🌙 (@liidiiaa__) October 28, 2020

Menudo comentario machista 🤦‍♀️ no sigo leyendo por que siento repugnancia, pero no cuando se extinguirá esta especie? — LUNA (@SaroMarrero) October 29, 2020

Sin embargo, parece que los usuarios de las redes no son los únicos que han usado este calificativo con él, pues él mismo aseguró a Lecturas que estaba dolido porque Melyssa y su entorno también se lo llamaban: "No entiendo por qué me llaman machista. Han dicho que lo soy porque dije que no quería que Melyssa fuera a cenar conmigo en chándal y bambas. Ella sabe a qué tipo de restaurantes voy".

Pero parece que ahora el marroquí se toma estas críticas con filosofía, o eso declaró a Europa Press: "Que sigan hablando de mí, que está bien. Ya sea bien o mal, que sigan hablando".

Sandra Pica, por su parte, tiene clara su opinión sobre su actual pareja, Tom Brusse: "Para mí no es una persona machista, estoy enamorada de él y... Soy feliz, a día de hoy no puedo decir lo contrario".