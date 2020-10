'La guerra de los mundos', el "estado de emergencia" ficticio de Orson Welles, cumple 82 años en plena pandemia

El 30 de octubre de 1938, parte de la población de Estados Unidos fue presa del pánico al escuchar la emisión de CBS Radio en la que se narraba una invasión extraterrestre que comenzó en el estado de Nueva Jersey, lo que no sabían era que se trataba de una adaptación radiofónica de la novela La guerra de los mundos realizada por Orson Welles por el día de Halloween.

Se cumplen 82 años de esta mítica emisión histórica de una historia ficticia, pero que fue tomada como una narración apocalíptica real. El actor y director, que por aquel entonces tenía 23 años, creyó antes de la locución que a los oyentes no les gustaría escuchar una dramatización tan poco probable, pero no solo no fue así, sino que la historia fue contada de tal manera que muchos la creyeron como cierta.

Esto demostró el poder que tienen los medios de comunicación y su influencia en la población, y muchos consideran esta ficción como una involuntaria forma de hacer fake news que solo pretendía entretener. Sin embargo, muchas personas no escucharon la introducción del programa donde aclaraban que la locución era una adaptación de la novela de H. G. Wells.

El programa estaba narrado de la forma más real, con un reportero siguiendo los sucesos y entrevistando al científico Pierson, interpretado por Orson Welles que tomaba el testigo del protagonista tras el fallecimiento del periodista. Una invasión extraterrestre que parecía real, al margen de la ciencia ficción, que alarmó a muchos oyentes.

Sin embargo, la historia comenzaba a dar saltos hacia el futuro, cuando los alienígenas ya parecían haber vencido a los militares y dominado más territorio, y en el minuto 40.30 de narración aparecía una interrupción con una aclaración de que se trataba de una ficción locutada por Orson Welles. Pero, para entonces, muchas personas ya habían salido de sus casas asustados. Todo finalizó con el propio actor repitiendo por tercera vez que se trataba de una broma de Halloween.

Una adaptación a lo estadounidense

Lo cierto es que la novela de H. G. Wells se centraba en la Inglaterra de 1904, por lo que Orson Welles adaptó su locución al Estados Unidos de 1938, una época en la que el país intentaba recuperarse de la crisis financiera del 29 ajena al germen de la Segunda Guerra Mundial que comenzaría en 1939.

El programa On the Air, de CBS, fue el que le dio esta gran oportunidad a Orson Welles, quien se convirtió en el protagonista durante la narración que duró 59 minutos.

La simulación de un programa de entretenimiento con minutos musicales resultó tan real que provocó un caos y saturó las centralitas telefónicas de la Policía y las redacciones de los periódicos.

82 años de un "estado de emergencia" en plena pandemia

"Nadie podrá entrar dentro de los limites de este área si no dispone de un pase especial expedido por las autoridades estatales o militares", era una de las locuciones de la narración que ahora parecen más reales. La guerra de los mundos cumple 82 años en plena pandemia de la Covid con elementos en común vividos actualmente.

El Secretario de Interior de Estados Unidos decretaba el "estado de emergencia nacional", a pesar de que se intentaba extender la calma entre los ciudadanos: "No trataré de ocultar la gravedad de la situación por la que atraviesa este país [...] Sin embargo, deseo inculcar en vosotros, ciudadanos de a pie y funcionarios públicos, a todos en general, la urgente necesidad de conservar la calma y de contribuir a ella con vuestros recursos".

Si con el coronavirus, algunas de las medidas de prevención son las mascarillas y el confinamiento, en la narración las reglas eran lo contrario a causa de un gas esparcido por los alienígenas: "Son inútiles las mascarillas antigás. Se insta a la población a que se retire a espacios abiertos...".

Las casas no eran el mejor refugio contra los extraterrestres, sino que era mejor huir: "En las últimas horas, unos tres millones de personas, aproximadamente, ya han salido a las carreteras [...] Lanzo mi mirada a la parte baja del puerto. Veo toda clase de barcos llenos de gente que ha decidido huir por mar".