Puig demana a Uribes fons per a l'IVAM i Les Arts

El ministre de Cultura i Esport, José Manuel Rodríguez Uribes, va destacar aquest dijous “l'important esforç pressupostari” que realitzarà el Govern central per a incrementar la dotació al seu departament en els Pressupostos Generals de l'Estat (PGE) de 2021. “Per primera vegada en la nostra història democràtica, la cultura no és la pagana de la crisi”, va asseverar. El ministre es va expressar així a València, on va participar en la signatura d'un protocol de col·laboració per a impulsar la Fundació Miquel Navarro.

El titular de Cultura de l'Administració central va recalcar que, mancant les esmenes que es puguen incorporar als comptes, l'increment en Cultura és d’”un 37% respecte als PGE que va heretar el ministeri”, la qual cosa va qualificar com “una prova irrefutable de la ferma voluntat del Govern de dotar a la cultura de la rellevància política i econòmica que li correspon i que necessita el país”.

En concret, es va referir al cas de la Comunitat Valenciana, on va xifrar l'augment en un 61%. I es va referir a l'Arxiu Històric de Castelló, el Castell de Sagunt, Les Arts de València o la Biblioteca d'Alacant com “quatre vaixells almirall del nostre suport a la cultura de la Comunitat Valenciana”, va enumerar.

Per part seua, el president de la Generalitat, Ximo Puig, va realitzar una valoració “molt positiva del conjunt dels PGE”. “S'avança en la direcció correcta en aquelles demandes que havíem tingut des de sempre en al Comunitat i és un pas que cal afermar”.

En el cas de la cultura, va reconéixer l'augment del 60% respecte al pressupost anterior, encara que va admetre que la Generalitat no està “satisfeta en la seua integritat” en algunes de l'aportacions a institucions concretes, com Les Arts o l'IVAM.

En qualsevol cas, va incidir en què el ministre “ha deixat oberta la porta a la possibilitat a esmenes que puguen millorar algunes d'aquestes aportacions de l'Estat a aquests espais culturals de tanta dimensió”.

“En general són uns pressupostos satisfactoris i veurem si podem augmentar via esmenes algunes d'aquestes partides que encara no són suficients”, va manifestar.

Sobre Les Arts, el cap del Consell va dir que creu que la seua dotació –ha passat de 600.000 en els PGE de 2018 a 895.000 en 2021– ha d'augmentar i va demanar “que d'una vegada per sempre el Govern participe del patronat, la qual cosa facilitarà una major aportació en el futur”.

Sobre aquesta qüestió, va recordar que és una cosa que “es va iniciar malament, ja que l'anterior Govern de la Generalitat no volia que estiguera el ministeri; ara entrarà el ministeri i crec que això, a poc a poc, s'ha de notar”.