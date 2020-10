Els pressupostos del coronavirus eleven un 10% la despesa en Sanitat

Els primers comptes autonòmics després del coronavirus reorientaran les capacitats econòmiques de l'Administració valenciana a la lluita contra la pandèmia amb un reforç de la sanitat pública enfocat cap a més mitjans i personal.

El projecte de pressupostos de la Generalitat per a 2021, que es presenta aquest divendres, superarà per primera vegada els 25.000 milions d'euros, amb un 10% més d'inversió en la Conselleria de Sanitat Universal per a afrontar la pandèmia i crear 400 places estructurals.

Així ho va avançar ahir el cap del Consell, Ximo Puig, en la sessió de control en Les Corts, on va destacar que només tres conselleries (Sanitat, Educació i Polítiques Inclusives) depassaran també per primera vegada els 14.000 milions conjuntament: “L'estat de benestar és l'escut més eficaç per a lluitar contra la pandèmia i superar la crisi”.

SANITAT

Sanitat augmentarà la seua dotació en més d'un 10% per a donar resposta al coronavirus “amb totes les garanties” i millorar l'Atenció Primària, hospitalària i la xarxa de salut pública amb els 400 nous llocs de treball permanents. Les inversions sanitàries s'incrementaran un 41% fins a 145 milions.

En Atenció Primària es construiran 20 nous centres de salut, s'ampliaran 12 i es reformaran altres cinc. En especialitzada continuarà la construcció del nou hospital d'Ontinyent (València) amb 14,3 milions i del centre d'especialitats i de salut Campanar-Ernest Lluch de València amb deu milions.

Paral·lelament, la Generalitat preveu actuacions de reforma i ampliació en deu hospitals, com el de la Marina Baixa de la Vila Joiosa (Alacant) amb 7 milions o el General de Castelló amb 4,1 milions.

POLÍTICA SOCIAL

Els recursos destinats a la dependència s'incrementaran en un 22% per a “continuar protegint als més vulnerables”. Puig també va prometre que s'atendrà la “reivindicació històrica” de l'equiparació salarial del personal sanitari de les residències amb el de la sanitat pública valenciana, la qual cosa suposarà consolidar a les plantilles de la xarxa sociosanitària.

EDUCACIÓ

El projecte de pressupostos comptarà amb els diners necessaris per a mantindre els protocols antiCovid, garantir la igualtat d'oportunitats i avançar en la digitalització de les aules. Això passarà per la compra de 32.000 portàtils per a alumnes d'ESO, 10.000 tauletes per a Primària i 25.000 ordinadors per a aules digitalitzades amb una inversió de 26 milions.

OCUPACIÓ

En matèria laboral, Labora (servei valencià d'ocupació i formació) augmentarà el seu pressupost en un 21% fins a depassar els 400 milions, amb 63,1 milions per a desplegar la nova estratègia de millora de l'ocupabilitat dels joves dins del pla Ariadna. La meta és arribar a contractar “milers de joves” tant en empreses com en Administracions públiques i preparar-los per al “futur digital”.

HABITATGE

La Conselleria d'Arquitectura Bioclimàtica tindrà una dotació un 9% superior a la de 2020, per damunt de 200 milions, per a ampliar el parc públic d'habitatge i donar més ajudes al lloguer, especialment als joves.

TRANSPORT

La Generalitat vol donar un impuls en les xarxes de Metrovalencia i el Tram d’Alacant: a la línia 9 del tramvia que uneix Benidorm i Dénia (Alacant) es destinaran 16,7 milions i a la 10 del metro de València entre el carrer Alacant i el barri de Natzaret altres 26,3 milions. També es licitaran els projectes de construcció de les línies per a arribar fins a l'Hospital La Fe de València i el de Sant Joan d'Alacant.

CIÈNCIA

Un dels eixos que més va destacar Puig és el de la investigació, amb una “aposta decidida” en els pressupostos com “la cinquena pota de l'estat del benestar”. Hi ha actuacions previstes com la creació d'una escola de postgrau en intel·ligència artificial com a “paraigua” per a unir a tots els grups d'investigadors valencians.

“Reforçarem la recuperació del nostre talent que va haver d'emigrar en l'anterior crisi”, va garantir el cap del Consell, per al que els comptes quadruplicaran la dotació del programa GenT de 3,7 a 12 milions.

En general, el president valencià va confiar en la seua intervenció parlamentària en què els pressupostos suposaran l'inici de la recuperació com “els més rellevants en la història de la Generalitat”. “Farem tot el possible perquè hi haja consens”, va prometre.

El projecte pressupostari per al pròxim any

145 milions d'euros dedicarà el Consell a inversions sanitàries, un 41% més que enguany.

400 milions tindrà de pressupost Labora, el servei d'ocupació, després d'augmentar un 21%.

32.000 portàtils comprarà Educació per als centres valencians amb una injecció extra.

26,3 milions d'euros permetran finalitzar la nova línia 10 de Metrovalencia en 2021.