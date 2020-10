Puig anuncia el confinament perimetral de la Comunitat Valenciana una setmana

La Comunitat Valenciana també ha optat finalment per decretar el confinament perimetral de l'autonomia per a tractar d'atallar la propagació de la Covid-19. El president de la Generalitat, Ximo Puig, acompanyat per la titular de Sanitat Universal i Salut Pública, Ana Barceló, ha anunciat aquesta mesura en una compareixença al Palau a última hora d'aquest dijous.

D'aquesta manera, des d'aquest divendres a les 12.00 hores del migdia no es podrà entrar ni eixir del territori autonòmic, excepte per causes justificades. La mesura té una duració inicial de set dies, encara que no es descarta que es puga ampliar en funció de l'evolució epidemiològica. La població sí que podrà desplaçar-se a l'interior de la Comunitat Valenciana entre municipis, comarques i províncies.

Segons ha explicat Puig, només quedarà prohibit entrar o eixir de l'autonomia, amb les excepcions d'acudir a treballar, a estudiar, al metge, a cuidar persones dependents o per a anar al lloc de residència habitual.

El cap del Consell ha afirmat que aquest tancament s'adopta seguint les indicacions dels experts de Salut Pública "per a reforçar l'estratègia de prevenció, per solidaritat amb altres territoris d'Espanya, davant la inacció o confusió d'altres governs i per a evitar conseqüències més dràstiques per a la vida social i per a les empreses".

Puig ha exposat les dades d'incidència del virus, que han empitjorat en els últims dies. "Hem passat de 100 casos a 218, un 53%, per això i veient l'evolució de països del nostre entorn i amb les comunitats autònomes, compartisc una reflexió: hem d'intentar canviar el xip, no ens podem conduir per la por, som una societat madura, responsable i cadascú ha d'assumir la seua responsabilitat", ha afirmat.

"Aquesta epidèmia està agreujada en tota Europa i no hi ha receptes màgiques que no siguen la lleialtat individual amb tota la Comunitat", ha afegit el president valencià, qui ha recordat que la valenciana és la comunitat amb més rastrejadors d'Espanya, 1.619, als quals s'uniran pròximament altres 150 militars cedits pel Ministeri de Defensa.

Quant als brots, la valenciana també és la regió que més ha detectat -1.718 brots-, el 17% de tota Espanya, i l'autonomia amb menor incidència de la Península. "Gràcies a això i al treball diari dels professionals de la salut pública estem en una situació que no és bona, però que no està pitjor gràcies a ells", ha manifestat el president.

"No volem continuar anant a pitjor, som a temps de perimetrar la situació de la pandèmia", ha dit per a justificar la mesura del tancament. "Necessitem una velocitat de creuer constant per a parar la pandèmia mitjançant la contenció, la prudència i la responsabilitat individual. Hem de saber què fer i no fer, aplicar el trellat, el sentit comú, pensar en la família, en la col·lectivitat, en la Comunitat Valenciana".

Per al cap de l'Executiu valencià, el principal és "protegir la vida dels ciutadans i la seua salut". Segons ha manifestat, "res val més que una vida i per desgràcia estem perdent moltes. Si no controlem la pandèmia, serà impossible la recuperació d'aquesta societat viva i oberta".

En la seua apel·lació a la col·laboració ciutadana, Puig ha afirmat: "Tot canvi comença per un mateix. Eixa és la realitat d'aquest moment. Estem en una situació difícil, però la societat valenciana els ha passats i sempre ha tirat avant".

Més restriccions en municipis

La consellera Barceló ha comunicat mesures addicionals després d'haver realitzat una nova avaluació epidemiològica.

Segons ha detallat, són mesures "proporcionades" per a localitats en les quals hi ha "transmissió comunitària sostinguda no controlada". En alguns d'ells ja s'havien adoptat mesures.

"No hi ha millora suficient com per a alçar-ne. A Orihuela i Elx (Alacant) ha empitjorat, com indiquen els indicadors de transmissió. A Onda (Castelló) i Guadassuar (València) hi ha una tendència a l'estabilització, però sense descens del nombre de casos", ha explicat la responsable de Sanitat, que ha puntualitzat que se situen en nivell de risc alt, per la qual cosa és necessari incrementar-les per 14 dies naturals.

Els nous municipis en els quals s'aplicaran restriccions, principalment d'aforaments en locals i recintes, són els següents:

Província de Castelló: Morella, Nules, Onda, Vinaròs.

Província de València: Algemesí i Guadassuar.

Província d'Alacant: Crevillent, Elx, Elda, Ibi, Muro, Petrer, Pinós, i en els 18 municipis del departament de salut d'Orihuela.

Entre les restriccions més destacades, que entraran en vigor amb la seua publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV), figuren la limitació a un terç dels aforaments en enterraments i vetles, amb 25 persones com a màxim, al 50% en comerços i mercats ambulants, i a un terç en els centres comercials, hotels i allotjaments.

A les terrasses no es podrà superar el 50% de l'aforament, i tampoc en museus, arxius i centres culturals. També es redueix en cinemes, teatres, auditoris i espectacles a l'aire lliure.

Barceló ha agraït la seua col·laboració als alcaldes i alcaldesses d'aquests municipis "per a evitar que continue la transmissió del virus" en les seues localitats.

Màxim de sis persones en casals i seus festeres

A més, per a tota la Comunitat Valenciana s'incorporarà una nova restricció per a les seus festeres tradicionals, entre les quals es troben els casals fallers. "Es consideraran les reunions en aquests espais com a reunions de caràcter social i per tant es limiten a un número màxim de sis persones", ha detallat Barceló.

"Aquesta mesura, que modifica la resolució del 17 d'agost, estarà en vigor fins al 9 de novembre, atés que es publica aquest divendres, i posteriorment es tornarà a valorar i avaluar si es manté o no", ha dit la consellera.

"A més, com és lògic, sol·licitarem la col·laboració de les FCSE a través de la Delegació del Govern i de la Policia Local dels ajuntaments", ha finalitzat.