Tamara Falcó, en 'El hormiguero': "No puedo celebrar Halloween porque en la Iglesia Católica no está bien visto"

Un jueves más, Tamara Falcó, Cristina Pardo, Nuria Roca y Juan del Val se sentaron junto a Pablo Motos en la mesa de El hormiguero para comentar algunos temas de actualidad, y también varios personales.

Uno de ellos fue la celebración de Halloween, que mientras Del Val afirmó que "no me gusta disfrazarme porque no es digno", su mujer llevó al programa de Antena 3 donde se podía ver al escritor disfrazado "de los años 70 en la fiesta de un amigo".

Juan del Val, en 'El hormiguero'. ATRESMEDIA

Pero cuando llegó el turno de Falcó, la tertuliana comentó que "de pequeña siempre quería que mi fiesta de cumpleaños fuese de disfraces y mi madre siempre me preguntaba que si no me cansaba".

Y añadió que "me he disfrazado de todas las princesas posibles", pero Motos le preguntó si también lo hacía en Halloween. Falcó sorprendió a sus compañeros y a los espectadores cuando afirmó que "en la Iglesia Católica no se celebra, no está bien visto, y eso es un auténtico sacrificio para mí. Como ahora soy un poco colega del Papa, la siguiente vez que le vea, igual le pregunto".

"En lugar de Halloween celebramos Holyween y me visto de diferentes santas, aunque la más representativa es la madre Teresa de Calcuta", aseguró.

Y añadió que "en mi urbanización los niños se disfrazan y piden por las casas caramelos con el 'truco o trato', pero yo en lugar de dárselos, le entrego estampitas".

Pero claro, ese regalo no les gustaba mucho a los pequeños que acudían a por chucherías a su casa, pero la hija de Isabel Preysler les argumentaba a los niños que "al Santo podían pedirle una moto o todo lo que quisieran".