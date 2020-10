Accidentada primera visita de María Jiménez a 'El hormiguero': "Pablo, la próxima vez que venga, te cobro"

El hormiguero cerró la semana con la visita de María Jiménez, que realizó una de las entrevistas más surrealistas e incómodas para Pablo Motos que el presentador recuerda en los 15 años de vida del programa.

La cantante visitó el espacio de Antena 3 para presentar su nuevo disco, La vida a mi manera, compuesto por doce canciones que le han salido a la artista "de las entrañas y del alma, no del coño", afirmó.

María Jiménez lanza mañana su nuevo disco: ‘La vida… A mi manera’ #MaríaJiménezEHpic.twitter.com/5zGmIclJpV — El Hormiguero (@El_Hormiguero) October 29, 2020

La entrevista transcurrió con continuos silencios entre el presentador y la invitada, pausas, algunas respuestas inesperadas, bastantes tacos y cambios constantes de tema que desconcertaron a Motos y a los espectadores.

La cantante le hizo entrega al valenciano de algunos regalos como una pulsera o unas camisetas con su imagen de su marca: "Estás haciendo publicidad", exclamó Motos. "Hazla tú. Lee la marca que yo no sé leerlo", contestó Jiménez. Motos siguió abriendo camisetas y admitió que "me pondré una en verano, te estoy haciendo una publicidad...".

"Lo de la mascarilla te está encantado, supongo", señaló el presentador, y Jiménez le contestó que "ni a mí ni a nadie: ¿Somos todos terroristas o qué? Le dije a mi hijo que los que las hacen se van a hartar de ganar dinero".

Y añadió que "ahora las estamos haciendo nosotros, ya que no cobro en los programas, tendré que ganar dinero con el merchandising mío, ¿no?". Entonces llegó uno de los momentos de la noche cuando Motos preguntó: "¿Puedo contarlo?".

"He ido a saludarla y me ha dicho que esta era la primera visita, pero a la segunda ya cobro. Pero es que llevamos 15 años sin pagarle a nadie, sería la primera vez", contó el presentador, a lo que su invitada le contestó: "Pues ya es hora...".

El valenciano se justificó señalando que "esto es un intercambio, hacemos promoción de tu disco, de tu marca y de tus camisetas", antes de comentar otros temas con la cantante, como su infancia donde "pasé mucha hambre".

"Tomábamos pan duro por la noche, con achicoria sin azúcar y sin nada más. Prefería no cenar que tomarlo", recordó la artista. Ahora ha cambiado sus gustos: "Me gusta el champán más que la cerveza, que me llena el estómago de gas y me quita el hambre".

Otro detalle de su infancia que sorprendió a los espectadores fue que su padre confesó antes de fallecer que ella no era paya, sino gitana: "Mi abuelo era gitano, se jugó a su mujer a las cartas y la perdió. Todavía existe eso. Mi padre renegó del suyo y nunca nos dijo que éramos gitanos. Al morir le dijo a mi hermana que me dijera que yo no soy paya".

Motos también recordó que el año pasado, Jiménez había estado dos meses en coma ingresada en la UCI, pero que ya estaba recuperada: "Dos meses en coma y cuando me desperté le dije al médico que no podría coger el sueño esa noche", señaló entre risas.

Eso sí, pese a las interrupciones, los silencios o las pausas, la cantante se marchó contenta este jueves de El hormiguero ya que se despidió de Motos afirmando: "Pablo, te quiero, cuando quieras me vuelves a llamar".