Las UCI presentan una ocupación media del 24,2% en la Comunitat Valenciana y un 10,9% las plantas Covid

Así lo ha indicado Barceló en una rueda de prensa conjunta con el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, en la que se ha anunciado el confinamiento perimetral de la Comunitat Valenciana durante siete días y restricciones adicionales para 31 municipios en las tres provincias.

Barceló también ha subrayado que el 69,6 por ciento de los brotes de coronavirus que hay en la actualidad en la Comunitat Valenciana son de origen social, lo que supone un aumento de tres puntos "en menos de una semana".

En concreto, según el último balance de su departamento, suma 1.529 nuevos casos de coronavirus y 14 fallecimientos en las últimas 24 horas; se han registrado 57 brotes y hay 1.112 personas ingresadas: 105 en hospitales de la provincia de Castellón, con 16 pacientes en UCI; 371 en la provincia de Alicante, 70 de ellos en la UCI; y 636 en la provincia de Valencia, 77 de ellos en UCI.

Así, ha detallado que si bien la situación en cada hospital es distinta, ha recordado que en el momento más agudo de la primera ola se creó un equipo de coordinación de UCI en toda la Comunitat, con un coordinador general y uno en cada provincia, y los datos en la actualidad reflejan ese porcentaje de ocupación.

"En cada departamento se da una situación por el numero de ingresos, que han subido las últimas semanas", ha resaltado Barceló, que ha querido exponer la reflexión de que, en la actualidad, "el 41,7% de los contagios afecta a personas de entre 35 y 64 años".

"Estamos bajando el nivel de personas jóvenes que se contagian y son hospitalizadas", ha alertado la consellera, quien ha subrayado que no tiene que ver con el hecho de que tuvieran patologías previas o no y ha pedido "cuidarse mucho, cuidar nuestro entorno para no ser transmisores ni ser contagiados".

HOSPITALES DE CAMPAÑA

Preguntada por si la Generalitat tiene pensado utilizar los hospitales de campaña y el personal que sería necesario, ha indicado que se podrán utilizar "cuando lo consideremos" y ha añadido que no hay problema de personal porque son centros que dependen de La Fe de València, el General de Castellón y el de Alicante, y "no habrá problema".

En todo caso, ha afirmado que en el caso de ser necesario, se acudirá a la sanidad privada "para que ponga a disposición de los valencianos todos sus recursos".