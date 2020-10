Tu horóscopo diario: viernes 30 de octubre de 2020

Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el viernes 30 de octubre de 2020. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

Deja que todo pase hoy como si nada tuviera importancia. No te merece la pena entrar en discusiones que te puedan generar alguna tensión emocional e incluso un dolor de cabeza. Pon tu mejor cara y se optimista. Busca tu refugio en un libro o en una música.

Tauro

Hay un sueño que te ronda y al que, a pesar de lo que te diga todo el mundo, no debes renunciar. Si no es ahora, será más adelante, pero lo importante es que sigas trabajando en ello. Lo vas a conseguir tarde o temprano, depende de ti nada más.

Géminis

Todos los pasos que des hoy deben ir encaminados a no perder la perspectiva de lo que deseas en realidad. Da igual lo que tengas que hacer en este momento para conseguirlo. Refuerza tu meta con visualizaciones positivas.

Cáncer

De una manera casual o a través de la tecnología, Vas a establecer muy buenos contactos con gente que no conoces o conoces superficialmente, pero te pueden venir muy bien en tu futuro profesional. Todo cuenta y todo aporta, tenlo claro.

Leo

Aléjate todo lo que puedas de un ambiente competitivo que te va a llegar a través de las redes sociales y que puede afectar a tu equilibrio y a tu bienestar. Lo importante es lo que tu sientas, no lo que piensen otros. El ruido gratuito no te conviene.

Virgo

Aceptar limitaciones es algo positivo porque eso te ayudará a superarlas o a convivir eficientemente con ellas. Hoy te darás cuenta de lo útil que es saber esto y no angustiarse por nada para sentirte bien. Empieza a trabajar para ampliar tus posibilidades.

Libra

Alguien se comunica contigo para decirte lo mucho que le has ayudado a salir de un problema y el aprecio que siente por ti y eso te hace muy feliz, porque ves recompensados muchos esfuerzos. Sigue por ese camino de generosidad y empatía.

Escorpio

No podrás pasar hoy sin charlar con gente con la que te comunicas muy bien y que te hace sonreír por su sentido del humor o porque sus puntos de vista son parecidos a los tuyos. Disfrutarás mucho. Hay alguien a quien admiras en ese grupo.

Sagitario

Terminas la semana con algo de tensión que no sale de ti, pero que está en tu entorno y que te va a influir negativamente. Apártala tan pronto como puedas, evita pensamientos oscuros o catastrofistas. No te interesa escuchar ciertas conversaciones.

Capricornio

No se te dará mal hoy todo lo relacionado con los hijos o la familia porque vas a tener bastante tiempo para estar con ellos y ver cómo es lo que les apetece hacer. Te divertirás bastante e incluso volverás a tu infancia de alguna manera.

Acuario

No exageres tu espíritu crítico con alguien cercano ni tampoco contigo. Si lo haces, sólo acumularas tensión y negatividad y eso es lo que ahora menos te conviene. Deja que todo fluya y si hay algo que no te gusta, no incidas en ello.

Piscis

A pesar de todo, no será un mal día para aclarar ciertos temas económicos que te dan mucha pereza porque están relacionados con el pasado. Pero ahora es un buen momento para negociar. Hazlo sin dudar, ya que te sabrás explicar con mucha habilidad.