La Generalitat establece medidas adicionales para 31 municipios en entierros, comercio y espacios culturales

Estas nuevas medidas se harán efectivas a partir de este viernes, cuando se publicará una nueva resolución de la Conselleria de Sanidad Universal en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV). Estarán en vigor, en principio, durante 14 días.

Así lo han anunciado este jueves la consellera de Sanidad Universal, Ana Barceló, y el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, en una rueda de prensa en la que además han anunciado el cierre perimetral de la Comunitat Valenciana.

Las nuevas restricciones afectan, entre otros, a municipios en los que la situación de la pandemia ya había obligado a tomar medidas excepcionales. Es el caso de Elche, Orihuela (Alicante) y sus pedanías, Guadassuar (Valencia)y Onda (Castellón).

En el caso de las dos primeras localidades alicantinas, según ha explicado Barceló, los indicadores de niveles epidemiológicos y de capacidad asistencial reflejan "la situación ha empeorado" a pesar de las restricciones. En Onda y Guadassuar se ha apreciado una "tendencia la estabilización", pero sin un descenso en el número de casos.

Además de estos cuatros municipios, se aplicarán las nuevas medidas, dentro de la provincia de Castellón, en Morella, Nules y Vinaròs; en la provincia de Valencia se establecerán en Algemesí y en la provincia de Alicante las restricciones afectarán a Crevillent, Elda, Ibi Muro de Alcoi, Petrer, Inoso y los 18 municipios del departamento de salud de Orihuela.

RESTRICCIONES DE AFORO

Entre las medidas, que se detallarán en la resolución que la Conselleria publicará este viernes, está la limitación de un tercio del aforo hasta 25 personas en entierros y velatorios celebrados en espacios abiertos y hasta 15 personas en cerrados.

En celebraciones, ha señalado Barceló, no se superará el 30 por ciento del aforo, con un máximo de 30 asistentes.

En establecimeintos y locales comerciales minoristas y de actividades de servicios profesionales que no formen parte de centros y parques comerciales, assí ocmo en mercadillos ambulantes, el aforo no superará el 50%. En el caso de parques y centros comerciales, el aforo será de un tercio, al igual que en las zonas comunes de hoteles y alojamientos, donde el consumo en las terrazas no puede superar el 50%.

También estarán a mitad de aforo las bibliotecas, los museos, salas de exposiciones, las visitas y otros actividades a monumentos y otros espacios culturales, los cines, teatros, auditorios, circos con carpa y espacios similares y establecimientos destinados a actos culturales y espectáculos al aire libre. En los recintos donde se celebren espectáculos y actos, el público deberá permanecer sentado.

Respecto a la actividad deportiva no profesional ni federara, en las instalaciones interiores el aforo será de un tercio. Las actividades grupales deportivas se restringen a seis personas y no se permite el uso de vestuarios ni de duchas. Las competiciones y eventos deportivos se celebrarán sin público.

La consellera ha asegurado que las medidas son "necesarias" y proporcionadas" y se toman de acuerdo a un informe elaborado por la Dirección general de Salud Pública, de acuerdo a indicadores epidemiológicos y de capacidad asistencial.