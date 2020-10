FADE considera positivo el impulso a la inversión en Asturias aunque "dista" de las necesidades "pendientes"

"No obstante, los 378 millones comprometidos distan de las muchas necesidades que tienen las diferentes iniciativas pendientes de la región", matiza el presidente de la patronal asturiana en declaraciones remitidas a los medios.

Asimismo, Feito considera que los presupuestos del Gobierno de España para 2021 "no responden ni a la realidad del país ni servirán para afrontar los principales problemas que tiene nuestro tejido productivo".

"No quiero parecer pesimista, pero si son necesarias grandes dosis de realismo para afrontar el momento que estamos viviendo y los meses que tenemos por delante. Y construir una previsión de ingresos a partir de previsiones como que el PIB crecerá casi el 10%, que la inversión subirá 15 puntos o que el consumo privado registrará ascensos del orden del 11% en 2021 no es, precisamente, muy realista", dice.

Además, señala que "no se escatima en gasto corriente, que crece casi un 47%". "Se suben impuestos. Se incrementa el déficit público de forma ostensible y la partida de atención a la deuda rebasará ya los 31.600 millones de euros. En cambio, la gran olvidada es la empresa. No se contemplan partidas que atiendan las necesidades reales y perentorias de sectores que han visto caer su actividad drásticamente. ¿No es esto también gasto social? ¿Cómo se van a alimentar las cuentas del Estado en años posteriores si dejamos caer o no atendemos los problemas de las empresas y autónomos?", añade.