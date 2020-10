Simón admite ahora que fue "un poco arriesgado" invitar el optimismo tras el descenso de casos

La pandemia de coronavirus continúa su avance implacable en todo el mundo, después de marcar un máximo de casos diarios con más de medio millón de nuevos contagios. Atrás quedan las semanas, no tan lejanas, en las que parecía que la transmisión se reducía y el número de positivos diarios descendía. A ese periodo se ha referido este jueves el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, que ha reconocido este jueves por la tarde que quizá fue "un poco arriesgado" invitar al "optimismo".

"La evolución de la epidemia en las últimas siete semanas indica que hubo un periodo claro de descenso de casos. Este descenso claro obviamente invitaba al optimismo, lo cual quizás era un poco arriesgado", ha reconocido el experto en la segunda de sus ruedas de prensa bisemanales para informar de la situación del país respecto a la difusión del coronavirus.

Sobre este mensaje transmitido hace unas semanas por las autoridades, el epidemiólogo ha matizado que también se explicó claramente que no se sabía si era un descenso o si, por el contrario, se trataba de un periodo de ondas de subida y bajada que se suelen dar cuando se estabiliza o empieza a descender una curva.

"Claramente ahora estamos en una fase de ascenso, esperemos que dure poco, pero de nuevo es una esperanza, no tenemos mucha confianza en que esto vaya a ser así", ha añadido.

No al confinamiento domiciliario, por el momento

El director del CCAES también se ha pronunciado sobre la posibilidad de aplicar el confinamiento domiciliario, como el anunciado en Francia y similar al vivido España en los meses de marzo y abril. En este sentido ha insistido en que "no se ha descartado ninguna medida de momento", pero no considera que sea necesario.

"A todo el mundo le planea la sombra del confinamiento domiciliario, del cierre de las escuelas, que yo creo que es lo último que hay que hacer, y del cierre de toda la actividad esencial. No es necesario, no me parece que sea ese el punto", ha recalcado, y ha insistido en que hay que aplicar las medidas adecuadas en el momento justo.

En esta línea, ha afirmado que, si bien es verdad que, cuanto antes se apliquen las restricciones y más duras sean, mayor es el beneficio para frenar el avance de la pandemia, "el impacto no es solo en la salud, sino en todo el resto de las actividades sociales y económicas". "Hay que ser cautos a la hora de proponer medidas", ha ahondado.