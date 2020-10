Coronavirus.- La Comunitat Valenciana suma 1.529 nous casos i 14 defuncions en les últimes 24 hores

Per províncies, dels 1.529 nous positius en l'última jornada confirmats per prova PCR o a través de test d'antígens, 161 s'han detectat a Castelló; 642 a Alacant i 726 en la província de València. D'aquesta forma, la pandèmia eleva la xifra total d'afectats a 60.125: 6.345 en total a Castelló; 20.878 a Alacant i 32.900 a València. Així mateix, s'han reassignat dos casos a la província de València, per la qual cosa el nombre total de pacients sense assignar és de dos.

Pel que fa a les defuncions, amb les últimes 14 víctimes, un d'ells resident d'un centre de majors, el total de defuncions s'eleva a 1.815 persones: 264 en la província de Castelló, 625 en la d'Alacant i 926 en la de València.

Des de l'última actualització s'han registrat 856 altes a pacients amb coronavirus, per la qual cosa el total de persones curades des de l'inici de la pandèmia se situa en 57.199: 6.483 a Castelló, 19.241 a Alacant i 31.434 a València. A més, el total d'altes sense assignació ascendeix a 41.

D'aquesta forma, en aquests moments hi ha actius 11.125 casos, la qual cosa suposa un 15,86% del total de positius. Els hospitals valencians tenen, actualment, 1.112 persones ingressades: 105 en la província de Castelló, amb 16 pacients en UCI; 371 en la província d'Alacant, 70 d'ells en la UCI; i 636 en la província de València, 77 d'ells en UCI.

El nombre total de proves dutes a terme per a la detecció del coronavirus ascendeix a 1.372.022, de les quals 1.215.587 han sigut a través de PCR i 156.435 mitjançant test ràpid.

RESIDÈNCIES

La Comunitat Valenciana té en l'actualitat 49 casos positius en residències de majors (cinc en la província de Castelló, 15 en la província d'Alacant i 29 en la de València) i huit centres de diversitat funcional (dos en la província de Castelló, dos en la província d'Alacant i quatre en la província de València).

En les últimes 24 hores hi ha 21 residents nous positius i 12 treballadors mentre que ha mort un usuari d'un centre. Actualment, es troben sota vigilància activa de control sanitari set residències a la Comunitat Valenciana: una en la província de Castelló, una altra en la d'Alacant i cinc en la província de València.