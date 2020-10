Lee Isaac Chung, director de 'Minari': "Hice esta película pensando que sería la última"

"No quiero perder la cabeza pensando en los Oscar pero me honra que se mencione, sobre todo si sirve para que así más gente vaya a ver la película", ha señalado el realizador durante la rueda de prensa posterior a la proyección de 'Minari' en Valladolid.

Inspirado en las experiencia del propio director, el filme cuenta la historia de una familia coreana que emigra a la América profunda para poner en marcha una granja. Allí, todos ellos deberán trabajar para sortear tanto las inclemencias del terreno como de su nueva vida.

"Hice esta película porque quería dejar un legado a mis hijos y pensando que podría ser la última, dada la deriva que había tomado mi carrera", ha confesado Lee Isaac Chung, quien creció a apenas una hora de la localización del rodaje. "De hecho, llevé a Steven Yeun a ver la granja donde me crié", ha apuntado.

Sin embargo, aunque el guion se inspiró en su propia familia, sus padres no vieron la película hasta el final: "No les no les conté demasiado el rodaje y el día que iban a verla tenía más miedo que en Sundance". Además, muchos de los eventos son reales pero les ha dado una "nueva forma" a través de la ficción buscando "el enfoque del cine clásico al estilo John Ford".

En este sentido, también ha comentado que otorgó cierta libertad al personaje que interpreta Steven Yeun, que a pesar de estar basado en su padre, es "totalmente original".

Por otro lado, preguntado sobre el éxito de 'Parásitos', de Bong Joon-ho, que el año pasado se alzaba con cuatro premios Oscar, y su influencia sobre la proyección internacional del cine coreano, Lee Isaac Chung ha aclarado que ve a 'Minari' "como una película estadounidense en la que la familia protagonista simplemente resulta ser coreana".