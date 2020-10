El truco para triunfar en el Black Friday: marca la diferencia

Todavía no ha empezado el mes de noviembre y ya estamos recibiendo grandes cantidades de información sobre las ofertas del Black Friday e incluso… de Navidad. ¿Qué está pasando? Las marcas se repiten una y otra vez de forma que esto provoca un efecto rechazo en la mente del consumidor hasta el punto de pensar: “todas siempre dicen lo mismo”. Esto no es otra cosa que el resultado del aburrimiento.

Para luchar contra el tedio ha llegado el momento en el que las marcas empiecen a dar importancia a los expertos en marketing que destacan el valor de la creatividad: repetir lo que a otros les funciona, ya no es suficiente. Por ejemplo, Nielsen, desde 2017 confirma que al menos un 50% de los resultados de una campaña puede deberse a una creatividad diseñada pensando en métricas de éxito y audiencias. Mirando a los propios resultados y no tratando de imitar lo que se está haciendo en el mercado.

El Black Friday es el siguiente punto culmen en el calendario de las marcas. Un nuevo intento por salvar las cifras de 2020 y aunque parece que, por el momento, no estamos viendo grandes campañas diferenciadoras, todavía estamos a tiempo. Desde Think with Google aportan una serie de consejos para no caer en los mismos errores e, incluso, tienen las claves para que puedas conectar con tu audiencia a través de vídeos de YouTube.