Fotur avisa que el 80% de les pimes valencianes desapareixerà

El sector de l'Oci, Turisme, Joc, Activitats Recreatives i Indústries Afins de la Comunitat Valenciana ha llançat aquest dijous un crit de "socors" per a reclamar a les administracions un "rescat urgent" que acompanye les restriccions establides davant la pandèmia de la Covid-19 o poder exercir la seua activitat.

Durant els primers mesos de pandèmia, el sector calcula pèrdues de més de 53 milions d'euros i alerta que, amb les noves restriccions, "el 80% de les pimes desapareixerà definitivament" en la Comunitat Valenciana.

Així ho ha assegurat el president de FOTUR en la Comunitat Valenciana, Víctor Pérez, en un acte que ha congregat en el Veles e Vents a una vintena d'associacions representatives del sector. Pérez ha demanat "diàleg" per a solucionar aquesta situació i ha lamentat que l’administració valenciana "tanca l'orella", ha lamentat.

El sector de la felicitat “es dessagna”

El 'sector de la felicitat', -que en la Comunitat Valenciana suma unes 2.500 empreses i més de 20.000 treballadors (directes)-, "s'està dessagnant lentament sense que ningú ens tire una mà. Ens han deixat tirats en la cuneta, oblidats i a més sense interlocutors en l'administració", ha manifestat el secretari general de Fotur, Juanjo Carbonell.

Després dels representants de Fotur, han intervingut representants de les diverses empreses del sector. Ricardo Caballer, de Ricasa Pirotècnia, ha lamentat que no es facen espectacles de pirotècnia quan són en l'exterior, a l'aire lliure, i "es pot mantindre perfectament el distanciament social".

El 99,5% dels ajuntaments ha cancel·lat festes i el poc que va fer "damunt va ser criticat per l'oposició, és igual el color, dient que per què eixos diners no s'utilitzava per a prestacions socials". Caballer ha lamentat que "en aquest país sembla que és impopular fer prestacions per treballar, cal donar prestacions per no treballar".

En la seua opinió, aquesta situació hauria de tractar-se com a "catastròfica, com un tifó o terratrèmol, a solucionar per l'Estat amb ajudes, i les assegurances".

Per part seua, el president de Casual Hotels, Juan Carlos Sanjuan, ha assenyalat que "dels 799 hotels que té la Comunitat Valenciana, el 70% estan tancats i la resta que està obert, no supera el 12-15% d'ocupació. Davant això, ha reclamat al Govern que els "done suport de veritat" perquè "les empreses no tenim ja més diners i no podem continuar pagant a bancs, impostos, IVA... amb ingressos zero".

Segons Sanjuan, "tota prohibició ha de vindre de la mà d'una ajuda als empresaris, siga la que siga, però una mesura és urgent ja". "2021 serà un any crític i si no som capaços de passar-ho, en 2022 hi haurà una destrucció massiva d'ocupació sense capacitat que les empreses tornen a sorgir perquè els empresaris estarem tan endeutats que no podrem créixer", ha vaticinat.

La gerent del Mercat Central de València i representant de Confemercats, Federació de Mercats de la Comunitat, Cristina Oliete, creu que és moment que "tots els sectors econòmics estiguem units".

Oliete ha posat en relleu la "manca de formació en l'Administració Pública de tècnics en comerç que ha fet que les mesures no siguen les més idònies" i ha aprofitat per a demanar a tots els sectors que "es respecte la cadena de distribució" i no es vaja al majorista directament per a reduir costos: "si no es cuida el que es té no es té quan es vol", ha apuntat.

Des de l'Associació d'Oci Responsable d'Elx (AROE), Javier Galdeano ha rebutjat la "criminalització" del sector i ha demanat "ajudes". Fa dos mesos van portar als tribunals el tancament de locals "i continuarem recorrent totes les pròrrogues perquè volem treballar", ha avançat.

El secretari de la Confederació de taxistes autònoms de la Comunitat, Juan José López, ha apuntat la "simbiosi" d'aquest sector amb els locals d'oci, restaurants i hotels: "si no funcionen, nosaltres tampoc". "Què passarà amb el torn de nit?", s'ha preguntat, i ha sol·licitat "ajuda".

També des de l'Associació d'Empresaris de Salons de Noces i Convencions de la Comunitat Valenciana (Aesava), Rosa Bosch ha demandat "ajudes immediates" o tot l'invertit en formació es perdrà amb la "destrucció massiva d'ocupació".

El president de l'Associació Autonòmica Valenciana d'Empresaris de Jocs Legalitzats (EJUVA), Julián Sánchez, ha explicat que els bingos, amb el 50% de l'aforament, registren un 52% de pèrdues d'ingressos i necessiten "ajuda immediata".

"La pobresa també es contagia"

Des de la SGAE, Carol Mc Closkey ha llançat un crit de "socors", ja que els artistes que treballen en l'oci nocturn "pràcticament no han fet res" des de gener i estan "desesperats". "La nostra vacuna és treballar", complint les normes de seguretat. En cas contrari, "la pobresa també es contagia", ha advertit.

També el president de l'Associació d'Empresaris de Sales de Festa, Balls, Discoteques (AEDIVA), Kike Sancristán, ha reclamat que "ens deixen obrir, no volem almoina" però "estem agonitzant" i els dirigents ens tracten "com la pesta, horrible".

Des de l'Associació d'Empreses d'Espectacles i Esdeveniments (ASOES), Enric Montaner ha alertat que "el sector de l'espectacle està ferit de mort i el porquet trencat i buit", per la qual cosa reclama "rescat o treball immediat" i demana a les administracions "missatges clars de com i quan" actuar.

El president de AEPUB, Juan Velasco, ha assenyalat que el sector està "completament afonat" i demana un rescat econòmic, exempció d'impostos, una regulació de lloguers urgent i exercir el seu dret al treball.

Com a representant de PRODJ CV, Dj Suri ha rebutjat que hagen de "reinventar-se" i ha demanat que les discoteques, d'on procedeix el 85% de la seua facturació, puguen tornar a obrir amb les mesures de seguretat i "poder treballar".

El president de l'associació de promotors de festivals de la Comunitat, PROMFEST, Joanvi Díez, ha lamentat la "incertesa brutal" sobre els festivals que està "minvant les seues possibilitats econòmiques" i ha demanat a l'Administració que els diga alguna cosa perquè "no els diu que no poden fer els festivals però tampoc que els poden fer" i ells que venen les entrades amb mesos d'antelació.

"És una situació complicada perquè no sabem si treballar per fer o no". Hi ha contractes signats amb els artistes que no van poder actuar enguany però "tampoc sabem si treballar en formats més xicotets perquè no sabem si podrem fer els festivals o no", ha explicat.

Amb aquest panorama, des de Enteriticket, Joaquín Costa ha assenyalat que realitzen el 95% de vendes d'entrades online menys perquè "no existeixen esdeveniments, ni festivals, ni res" i ha lamentat que s'usa una "vara de mesurar diferent" respecte a altres sectors als quals sí que es deixa obrir.