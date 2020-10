Duarte Falcó confiesa que padece un trastorno de conducta y comenta: "Un hiperactivo confinado es complicado"

Duarte Falcó ha confesado a Susana Griso en Espejo Público que, desde los doce años, ha tenido que lidiar con un trastorno de déficit de atención e hiperactividad, comúnmente conocido como TDAH.

El joven de 25 años se ha tenido que enfrentar a estas duras declaraciones después de que la pandemia golpease especialmente a su familia. Al comienzo, su padre, Carlos Falcó, marqués de Griñón, falleció al no poder recuperarse de la infección provocada por el coronavirus. Poco después, falleció el marido de Xandra Falcó, su hermana; y, ahora, ha tenido que despedirse de su tío Fernando Falcó, marqués de Cubas.

Duarte Falcó ha explicado cómo es su vida desde que, cuando era pequeño, le diagnosticaron este trastorno de conducta. Lo ha hecho aprovechando el Día del TDAH en España y ha narrado que afronta el problema con medicación, deporte y grandes dosis de creatividad.

"Yo he sido un culo inquieto, me han echado varias veces de clase y en las clases de inglés y de religión, directamente, no me dejaban entrar de las que liaba. Los castigos en el colegio eran el pan de cada día", comenta Duarte y añade que, aunque lo recuerda con una sonrisa, no se siente orgulloso de ello.

El hijo del marqués de Griñón, apunta que el sistema educativo debería velar más por la inclusión de las personas con afecciones como la suya, que pueden ser malentendidas como desinterés por los estudios y derivar en fracaso escolar: "Creo que el sistema educativo está bastante distanciado de la vida real, no solo para los TDAH, para todo el mundo, pero para los TDAH especialmente".

Además, ha aportado que una de las características de las personas que padecen este trastorno es que son "muy creativos y eso no se potencia para nada en el sistema educativo".

"La creatividad que me da el TDAH me ayuda a controlar mucho la ansiedad. En el colegio no tenía esas herramientas, porque era estar sentado escuchando a un profesor durante ocho horas al día y eso, para un TDAH, es imposible", argumenta Duarte Falcó visiblemente descontento con un tipo de educación planeado para un único tipo de enseñanza.

Ahora, la creatividad de Duarte le está salvando la vida, pues se ha refugiado en ella para poder escapar, durante unas horas, de los golpes que le ha dado la vida en los últimos meses. Además, la entrevista con Susana Griso le ha servido para promocionar los lienzos que el joven ha realizado y que han sido expuestos en una de las tiendas de Ágatha Ruiz de la Prada.

Las obras expuestas ya están a la venta y el diez por ciento de los beneficios que se recauden será destinado a financiar los proyectos de ayuda e inclusión de la fundación RedTDAH, de la que Duarte Falcó forma parte. "Animo a la gente a que visite la web de la fundación y pase por la tienda", ha comentado el joven.

Con la llegada del coronavirus, Duarte Falcó ha señalado que para una persona con TDAH es muy complicado vivir confinado: "Mientras conectaba con vosotros estaba intentando no levantarme para estar de pie, moverme de un lado para otro, y eso que tengo 25 años, pero mi hiperactividad sigue ahí a tope. Un hiperactivo confinado es muy complicado".