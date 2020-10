Galiana rechaza dimitir por el 'playback' y asegura que la Comisión Europea sabía que tendría traductor

La oposición ha respaldado la petición de dimisión a partir de la moción presentada por Cs, que planteaba "instar a Carlos Galiana a presentar su dimisión inmediata como concejal del Ayuntamiento de València" y al alcalde, Joan Ribó, a "cesar" a este edil "como miembro del equipo de gobierno" local "en el supuesto de que declinase presentar su dimisión inmediata como miembro de la corporación".

La iniciativa de Cs no ha prosperado al recibir el no del gobierno local -Compromís y PSPV-. "Pedí disculpas pero no voy a dimitir por eso. Lo haré el día que aporten a la ciudad la mitad de lo que he hecho yo", ha expuesto Galiana ante la propuesta de Ciudadanos. El portavoz de esta formación, Fernando Giner, ha calificado de "trampa" la intervención del concejal ante la Comisión Europea.

Carlos Galiana ha dicho que esperaba una moción así "de Vox" y no de Cs, a quien ha indicado que la "premisa" que ha planteado "es falsa". Tras ello, ha mostrado unas fotografías con las que ha explicado que antes de defender a València para ser Capital Europea de la Innovación, se produjo una "reunión previa" con "la comisaria europea" y ha destacado que "el traductor" estuvo en ese encuentro.

Asimismo, ha dicho que "se informó a todos" de que él "iba a intervenir con traductor" y ha subrayado que lo que hizo "ni fue un 'playback' ni un doblaje" sino una intervención con "un traductor". "La Comisión Europea estaba más que informada. No se incumplió norma ni se intentó engañar", ha insistido, a la vez que ha resaltado el trabajo que ha realizado para preparar e impulsar la candidatura valenciana.

"Quién creen que trabajó en esta campaña y movilizó a todo el mundo", ha preguntado a los representantes de Cs, tras lo que ha dicho que fue él. Igualmente, ha lamentado que no se pida su dimisión "como concejal de Innovación sino como concejal" en general.

"Se quieren cargar al concejal de Comercio, al de Mercados, el servicio mejor valorado; al de Mercavalencia, al de Innovación, que ha reorganizado el Edusi; al que trabaja para obtener recursos" de entidades como "la Agencia Valenciana de Innovación", al de Cultura Festiva que está lidiando con la pandemia y que tiene el apoyo del mundo fallero en todo lo que ha planteado", ha agregado.

"DÓNDE ESTABAN"

Tras ello, ha preguntado a los miembros de Cs "dónde estaban" cuando él estaba "trabajando con todo el mundo fallero" y ha aludido a la edil Rocío Gil (Cs), Fallera Mayor de València en 2018. Esta última ha aprovechado una posterior intervención en el pleno para indicar a Galiana que podía "como política" decirle "lo que quiera" pero que como Fallera Mayor y representante de los valencianos no lo permitía.

Gil ha defendido que durante la pandemia ha hecho "muchas cosas" por el mundo fallero pero "por detrás". En otro momento del pleno, Galiana le ha dicho que ella había firmado "una moción infame" y que debía "atenerse a las consecuencias", además de poner "en contraposición" el trabajo de ambos por las Fallas.

Fernando Giner ha comentado que no se trata de si el titular de Innovación habla o no un idioma sino de indicar que ha dado "a entender una realidad que no es", de subrayar que "el fin no justifica los medios" y de decir que este edil estuvo "representando a todos" los concejales, "a València y a España ante Europa".

"Aquello, en el fondo, fue mentir y un engaño masivo", ha dicho, además de considerar que supuso "un insulto a los jueces" de la capitalidad. Giner ha agregado que se dio una "imagen ridícula" de València en la que "estábamos todos" y ha advertido de que si la ciudad compite por lo mismo partirá "de menos cero".

"FRIVOLIDAD"

"Ese acto fue de frivolidad. La defensa de València fue un auténtico fraude institucional", ha insistido. Asimismo, el portavoz de Cs ha calificado de "contradicción" que Carlos Galiana pidiera disculpas y que hoy haya optado por "sacar pecho", además de censurar que no haya reconocido "en el pleno" que la suya "fue una decisión equivocada". "Eso dice mucho de usted", ha señalado al titular de Cultura Festiva.

Por su lado, el portavoz de Vox, Pepe Gosálbez, ha repetido que "el problema no es si se habla o no inglés" sino "el engaño a todos" y ha opinado que es "vergonzoso tener y mantener un concejal que ha procedido de esta forma". "Nos dejó en ridículo a todos frente a Europa y el mundo. Y lo más triste es que en esta casa no ha pasado nada", ha manifestado. Vox ha añadido a la propuesta de Cs, la de reprobar a Galiana, una iniciativa que ha rechazado también el gobierno municipal.

En nombre del PP, Paula Llobet ha repetido que el titular de Innovación "ha engañado a la Comisión Europea" y que la imagen de los valencianos ha quedado "dañada" ante ella. Ha considerado "trascendental" una "decisión errónea" que ha achacado tanto a Galiana como al resto del equipo de gobierno y ha censurado que el alcalde no estuviera "donde tiene que estar" en la defensa de la candidatura.

Llobet ha apuntado que a esto se suma la gestión de área de Innovación, con "solo ejecutado un 0,29 por ciento del presupuesto a dos meses de cerrar el ejercicio". "No se ha sumado al carro de la innovación el Ayuntamiento de València", ha expuesto.