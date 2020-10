El gobierno local destaca que es "el único" en plantear una solución al suministro de agua en Puente de la Sierra

En una nota, ha indicado, además, que sin el concurso de la Junta de Andalucía, responsable de la normativa en materia urbanística, "no es posible acometer el proceso que los residentes necesitan para acabar con una situación que no es de hace un año y medio", sino de décadas, "aunque sea ahora cuando protestan".

Sobre este particular, el edil ha lamentado que algunas de las federaciones vecinales como OCO, que han apoyado las concentraciones "no se hayan molestado en reunirse con el equipo de gobierno para conocer la situación de esta zona y sus circunstancias".

Lechuga ha dejado claro que el Ayuntamiento "no va a mirar para otro lado" y "cometer una ilegalidad autorizando un suministro de agua no potable desde un pozo privado a propietarios de una zona con viviendas en situación irregular". "No hay en la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir ni un solo documento que indique que el Ayuntamiento haya tenido ni tenga concesión administrativa sobre ese pozo", ha subrayado.

También ha explicado que la inversión de 1,5 millones de euros que el Ayuntamiento hizo en anteriores mandatos para llevar agua de la red general a la zona "se hizo prescindiendo de procedimiento administrativo por completo". Por ello, "sin que ahora haya autorización de la Junta expresa, que es una petición que se ha cursado desde el Ayuntamiento y también se ha pedido a los vecinos que formulen, el Consistorio no puede ni debe acometer por su cuenta la autorización de nuevos enganches".

"Se han adoptado en esta zona decisiones que son fruto de una falta de rigor, que es lo que ha habido durante 60 años y que han conllevado inversiones y costes que están pagando todos los jiennenses", ha hecho hincapié el responsable de Servicios Públicos.

Ha apuntado que el Ayuntamiento, que "está para dar soluciones pero nunca para cometer ilegalidades", trabaja en la actualidad en la hoja de ruta, "que no puede ser de hoy para mañana, ni en 45 días ni en 24 horas como piden algunos grupos políticos de derechas y más después de haber estado años sin acometerla".

Al hilo, ha señalado que hasta que el pasado mes de septiembre no ha caído el PGOU de 2015 y ha quedado el de 1996 en vigor, el Consistorio jiennense no podía adaptar su normativa al decreto 3/2019 de 24 de septiembre de la Junta de Andalucía, que permite la dotación de servicios básicos a zonas residenciales pendientes de regularización en la comunidad a través de un sistema de planes especiales.

"Ya estamos trabajando en esa adaptación normativa para la que sí o sí es necesario el concurso de la Junta porque de ella depende la tramitación ambiental y urbanística", ha precisado. Según ha agregado, esta adaptación permitirá el levantamiento de la especial protección de los cauces de los ríos, premisa esencial para que puedan aprobarse esos planes especiales para suministros y servicios que permite el Gobierno andaluz para estas zonas que "son irregulares".