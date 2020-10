El PP acusa a Hila de "vender humo" con propuesta de rebaja del IBI condicionada a la financiación del Gobierno central

Según Celeste, el Pacte condiciona esta congelación a si llega o no dinero del Gobierno central, razón por la cual el PP no puede apoyar, ha apuntado, una decisión que no depende únicamente del Ayuntamiento.

La regidora del PP ha asegurado que Hila no tiene intención de congelar el IBI si no le llega el apoyo económico desde Madrid, tras "comprobar que Baleares no es la comunidad que tiene prioridad para las inversiones del gobierno central".

En este sentido, Celeste ha expresado su preocupación por este hecho y ha justificado la abstención del PP a la iniciativa del equipo de gobierno indicando que no interesa una "decisión condicionada".

Con todo, ha apuntado que el PP apoyará la congelación del IBI cuando ésta obedezca a una "decisión firme y garantizada" desde el Ayuntamiento de Palma y no a que "caiga del cielo", así como una rebaja para autónomos, restauradores, comerciantes y empresas que hayan visto reducidos sus ingresos en un 75 por ciento, mantengan los puestos de trabajo hasta 31 de diciembre de 2021 y, en el caso de los locales arrendados, éstos hayan visto reducido el precio del alquiler en un 50 por ciento.

Celeste también ha mostrado su inquietud por el hecho de que el gobierno de Hila, a una pregunta del PP, no haya podido asegurar qué sucederá con la inversión para la nueva depuradora de Palma.

Por otra parte, la portavoz popular ha anunciado que ha planteado al equipo de gobierno municipal que ayude y apoye a todas las entidades implicadas en el reparto de alimentos a personas vulnerables.

Mercedes Celeste ha reclamado al Consistorio un "paso al frente" y que dote de liquidez a estas entidades.