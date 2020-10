La alcaldesa de Toledo apoya rotundamente el cierre perimetral de C-LM y exige responsabilidad a la Comunidad de Madrid

"La presidenta de la Comunidad de Madrid debería ser coherente, es el momento de dar la talla política y lo que le estamos escuchando día tras día lo único que conlleva es a una situación inestable tanto para Madrid, como para las autonomías limítrofes", ha indicado Milagros Tolón, para reiterar que hoy es momento de atajar la situación sanitaria con medidas eficientes como los cierres perimetrales que reduzcan la movilidad, ha informado el Ayuntamiento de Toledo en nota de prensa.

"Es momento de seriedad, sobre todo viendo las cifras y su evolución, la responsabilidad política es vital y no es lo que estamos viendo precisamente en la Comunidad de Madrid", ha señalado la alcaldesa, convencida de que para que el año que viene "podamos disfrutar de una Navidad plena, este año tendremos que hacer un gran sacrificio".

En este sentido, Milagros Tolón ha recordado que la ciudad "retrocedió" en contagios y al nivel 2 de restricciones a los 10 días del puente del Pilar. "Eso ya lo hemos vivido. Confinar Castilla-La Mancha es lo más acertado, desde los ayuntamientos estábamos muy preocupados por el puente de Todos los Santos, por el de la Almudena, incluso por el de diciembre", ha comentado la alcaldesa, para añadir que aunque la situación no está siendo fácil, debe primar la salud. "Ojalá Toledo estuviera repleto de gente y de vida, pero si no hay salud no hay vida y si no hay salud no hay desarrollo económico".

Consciente de que la ciudadanía "tiene ganas y necesidad de salir y de vivir las ciudades", la alcaldesa ha apelado a la responsabilidad individual pues "cuanto menos movimiento registremos mejor. La curva cada día se extiende más en contagios y en muertes, y la presión asistencial en la sanidad es cada vez mayor; por favor, seamos responsables", ha concluido.