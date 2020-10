Famosos mostren els seus racons preferits de la Comunitat Valenciana en el nou espai 'El meu lloc al món' d'À Punt

Aquest és el primer dels tres formats audiovisuals que À Punt va seleccionar, després d'una crida pública dins del conveni firmat amb Turisme Comunitat Valenciana per a la promoció del sector, i que s'estrenen dins de les novetats de la programació de tardor, informa la radiotelevisió pública valenciana en un comunicat.

Pablo Carbonell, Máximo Huerta, Pau Durà, Víctor Palmero, Carmen Lomana, Mario Vaquerizo, Anabel Alonso i Manel Fuentes són algunes de les cares conegudes de l'espectacle i la televisió que mostraran els seus racons per a visitar dins de la Comunitat Valenciana.

No faltaran tampoc rostres habituals d'À Punt com per exemple les presentadores Clara Castelló, Marta Ventura i Carolina Ferre, l'humorista Xavi Castillo o el cuiner i presentador Jordi Garrido, entre uns altres.

Cada programa és un docushow en el qual tres protagonistes compartiran les seues preferències des d'una perspectiva sentimental i optimista. Els tres tenen en comú un vincle emocional que compartiran amb els espectadors i explicaran la seua experiència personal d'esplai i descans a la Comunitat Valenciana.

Els espectadors podran prendre nota de les seues recomanacions turístiques, gastronòmiques i d'allotjament per a pròximes escapades. D'aquesta manera, s'oferirà l'oportunitat de descobrir noves rutes per les terres de la Tinença de Benifassà, la serra d'Irta, les vinyes de la Costera fent turisme enològic, el parc natural de les Llacunes de la Mata-Torrevella i les dunes de Guardamar o un hotel ple d'espècies vegetals i el barranc de l'Infern, una ruta motera per Vilafamés o un viatge sentimental per Alcoi i el parc natural de la Font Roja.

ESTRENA EN 'PRIME TIME'

Dirigit "a tots els públics", el programa 'El meu lloc al món' s'emetrà cada dissabte a la nit en 'previme time' per a "promocionar el turisme a la Comunitat Valenciana, amb l'esperit de servici públic d'À Punt Mèdia".

Pròximament, À Punt inclourà en la seua programació de televisió els altres dos formats guanyadors, el programa 'Cara o Cruz' i 'Loving Comunitat Valenciana', dos entretingudes propostes per a promocionar l'oferta turística valenciana.