Kate del Castillo afirma que "ya no respeta" a Sean Penn al sentirse utilizada

Se puede decir que al menos ha ido a mejor en términos de violencia. Sobre todo si se tienen en cuenta las declaraciones que hizo Kate del Castillo sobre su expareja, Sean Penn, a finales de 2018 (diciembre). "Si lo tuviera enfrente, le pegaba un patada en los...", aseguró en aquel entonces.

La actriz mexicana, que hace poco más de una semana cumplió 48 años, se sigue, eso sí, mostrando bastante dura al hablar del dos veces ganador del Oscar. Y todo proviene de octubre de 2015, cuando el intérprete acordó con ella un encuentro con Joaquín 'El Chapo' Guzmán, con quien tenía amistad y a quien llegó a instar a "traficar con el bien".

En teoría, o eso es lo que pensaba Kate, el encuentro era para acordar que el narcotraficante cediera los derechos sobre su vida para hacer una película. Pero la historia era bien diferente: al regresar a Estados Unidos, Penn escribió un reportaje para la revista Rolling Stoney ayudó a la justicia norteamericana a atrapar al líder del Cártel de Sinaloa.

Entre medias, por si quedaba algún elemento cinematográfico fuera de la ecuación, Sean Penn y Kate del Castillo mantuvieron un fugaz romance. El resultado fue, como ella misma ya declaró en 2019 a Telemundo, sentirse utilizada por el protagonista de Mystic River o Mi nombre es Harvey Milk.

"No nada más puso mi vida en peligro sino que me usó como carnada y luego no me protegió. Lo dijeron ya en el juicio abiertamente que él les ayudó a agarrarlo. Sean Penn nunca imaginé, en mi vida, que me iba a traicionar de esa manera y que iba a poner en riesgo mi vida y la de todos los que íbamos", explicó entonces.

Sean penn ayudo a la captura del chapo... kate del castillo solo ayudo a Sean penn en la captura del chapo pic.twitter.com/LTzW63tdNw — Chinaskiiiiiii (@chinaskiiiiiii) December 21, 2018

Ahora, en una entrevista con el actor, humorista y prsentador Omar Chaparro para el programa de televisión Tu-Night, Kate del Castillo ha sido tajante sobre cómo sería volver a encontrarse con Penn: "Lo ignoraría, en mi vida ya no significa nada y es una persona que me hizo muchísimo daño y que pudo haber hecho que me mataran a mí y a mi familia".

"No le tengo ningún tipo de respeto ni nada a ese señor. Sobreviví y ya pasé esa etapa, mi familia también. No le deseo mal a nadie, pero no significa absolutamente nada en mi vida", ha reconocido la actriz de La reina del sur, que ante la pregunta de si se sentaría con Penn a tomar un café después de tantos años, lo tiene claro: "No".

Durante el confinamiento de abril, hay que recordar, el actor se pronunció al respecto en el programa Suelta la Sopa sobre si mantenía algún tipo de contacto con la actriz mexicana. "¿Kate del Castillo? No, pero espero que ella y su familia estén a salvo de este virus", contestó.