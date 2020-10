Tudanca pide "aumentar el número de médicos" en Soria y no "moverlos de un sitio a otro" como en un juego de trileros

"La solución no es más que un juego de trileros en el que sin aumentar el número de médicos los quito de un sitio para tapar los agujeros de otros, necesitamos mejorar la Sanidad en el conjunto de Soria y de Castilla y León", ha señalado Tudanca en Almazán, una de las zonas más afectadas por la marcha de los nueve médicos de la provincia de Soria, donde ha estado acompañado del alcalde de la localidad, Jesús Cedazo; el secretario provincial del PSOE, Luis Rey, y la viceportavoz socialista en las Cortes, Virginia Barcones.

Luis Tudanca ha pedido que la restructuración por parte de la Junta, en relación a los nueve médicos que hace siete días abandonaron la provincia de Soria para tomar posesión en sus nuevos destinos, "no se convierta en una batalla para ver quién se queda los médicos".

"Necesitamos que se contraten a más médicos y con contratos dignos por lo que en el Pleno de las Cortes de la próxima semana propondremos contratos de dos años para estos profesionales; también necesitamos que se recupere la asistencia presencial de manera inmediata", ha declarado el secretario regional del PSOE.

En este sentido, ha matizado que la Sanidad de Castilla y León "lleva mucho tiempo sin atención presencial", lo que ha provocado que sea una de las comunidades "más afectadas tanto en la primera como en la segunda ola". "La primera ola pudo pillarnos desprevenidos, pero ya no hay excusas y estamos en la misma precariedad de médicos", ha recalcado el socialista.

Asimismo, ha incidido en que desde el PSOE estaban preocupados por la Sanidad "ya antes de la pandemia".

"Lo que está ocurriendo en la Sanidad de la Comunidad y en especial en la Sanidad rural no es fruto de la pandemia ni de la casualidad, es el resultado de una política de recortes de la sanidad en el medio rural por el gobierno autonómico de la derecha", ha lamentado Tudanca.

Luis Tudanca ha apuntado que a la pandemia "hay que hacerle frente con restricciones y limitaciones de movimiento", medidas que "no servirán de nada si no se refuerza la Sanidad, y no se está haciendo".

"UNA EVIDENTE FALTA DE PLANIFICACIÓN"

El alcalde de Almazán, Jesús Cedazo, ha señalado que la "realidad" de la provincia y de la zona básica de salud de Almazán "es la misma", con "nueve médicos menos y en la zona de Almazán con cuatro menos".

El regidor ha lamentado que la Junta esté "meneando para cambiar médicos de otras zonas de la provincia y cubrir el expediente". "No queremos eso, que cambien un médico de Ólvega y lo lleven a Quintana, que quiten uno de El Burgo y lo lleven a Almazán, queremos reforzar la Sanidad en nuestra provincia", ha indicado Cedazo. Asimismo, ha subrayado que se trata de una "evidente falta de planificación.

"Nos toca una vez más a la provincia de Soria ser los sufridores de las incompetencias de alguno y esperamos que los nueve médicos que iban a llegar lo hagan de verdad y no sea un cambio de cromos entre médicos de nuestra provincia", ha instado Cedazo.