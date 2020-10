Arrimadas sostiene que Cs apoya la alarma por "sentido de Estado" pero avisa a Sánchez: "Tiene que dar la cara"

Ciudadanos no cambia de postura: apoyará el estado de alarma, pero lo hará "por responsabilidad y por sentido de Estado". Con esa tesis se subió Inés Arrimadas este miércoles a la tribuna, y aseguró que los suyos quieren trabajar para adoptar medidas que frenen los contagios de coronavirus. Ante eso, criticó "falta de liderazgo" del Gobierno y la lucha partidista de otros partidos de la oposición. En ese sentido, lanzó un aviso a Pedro Sánchez: "Tiene que dar la cara". Y tuvo un ataque para el ministro Salvador Illa. "¿No le da vergüenza tener que sustituir al presidente para decretar un estado de alarma de seis meses, tener que pasar ese bochorno para taparle las espaldas?", le espetó.

Ciudadanos mantiene que no basta con adoptar "medidas quirúrgicas" para contener los rebrotes, y por eso Arrimadas ha añadido que los suyos no van a "criminalizar" el estado de alarma. Pero recordó que el presidente "pretendía no venir" al Congreso a "rendir cuentas".

Por otro lado, la líder de Cs ha criticado duramente la gestión de la pandemia que está haciendo el Gobierno del PSOE y Unidas Podemos. Tras poner como ejemplo al presidente de Francia, Emmanuel Macron, y la canciller de Alemania, Angela Merkel, porque son "sinceros" con los ciudadanos y ofrecen "claridad en las medidas" y "coherencia en todo el territorio nacional", ha dicho: "¿No les da vergüenza esa comparativa?". Mientras, "ustedes, por desgracia, nos están llevando a la muerte y a la ruina", porque "en lo sanitario actúan tarde y mal y en lo económico ni aparecen", ha espetado al Gobierno.

Según ha señalado, Ciudadanos está reclamando desde julio un plan nacional para contener la expansión del coronavirus, porque el Gobierno de España no puede limitarse a ser "un dispensador de estados de alarma autonómicos" y a ofrecer un catálogo de medidas como si fuera un "menú" en el que cada comunidad elige las que considera.

En este sentido, ha exigido un plan sanitario de ámbito nacional que incluya, por ejemplo, una estrategia de testeo y de rastreo de casos, una respuesta coordinada basada en criterios científicos claros y un coordinador de recursos sanitarios y de UCI. Asimismo, ha pedido ayudas para los sectores económicos afectados por las medidas restrictivas como se ha hecho en otros países.

El Ejecutivo central "tiene que asumir su responsabilidad", ha subrayado, añadiendo que, frente a esa actitud, Cs ha decidido ofrecer "sentido de Estado, responsabilidad y sentido común" y por eso votará a favor del estado de alarma. "Porque los presidentes autonómicos necesitan seguridad jurídica" y porque "los sanitarios nos piden que no titubeemos ante una situación que es alarmante", ha afirmado al referirse a la alta ocupación de los hospitales.