Cvirus.- Puig defèn que "no té sentit" fer més PCR i justifica les restriccions: "Era idoni i proporcional"

"Com sempre, en tot moment en aquesta pandèmia, hem actuat seguint criteris de salut pública", ha subratllat en la sessió de control de Les Corts, en resposta a les crítiques de Ciutadans. Ha justificat així que la Comunitat s'anticipara a l'estat d'alarma en decretar des de la mitjanit del passat diumenge el confinament nocturn i la limitació de reunions a sis persones: "Era idoni, adequat i proporcional".

Puig, també líder del PSPV, ha replicat al síndic de Cs, Toni Cantó, que les últimes restriccions estan avalades pel TSJCV amb el suport de Fiscalia, en considerar que el toc de queda decretat per la Conselleria de Sanitat "proporciona més benefici que perjuí" als valencians.

Per a arribar a aquesta decisió, ha argumentat que es van basar en els informes epidemiològics i d'assistència sanitària, així com el balanç de sancions de la unitat adscrita de Policia Nacional. "La conclusió és que, a pesar que la incidència acumulada de la Comunitat és de les més baixes d'Espanya, era evident que s'havien duplicat els casos i era una situació altament preocupant", ha asseverat.

Ha posat l'accent que Sanitat solament pensa en l'interés general i en el millor per a la ciutadania, davant dades alarmants com que dos de cada tres brots són d'origen social, l'alta incidència en la franja de 15 a 29 anys o que la majoria de sancions són per reunions o festes il·legals en horari nocturn.

"La situació és pitjor que fa 15 dies, per açò hem pres mesures i anem a continuar fent-ho", ha garantit el president valencià, recordant que no hi ha receptes per a combatre el coronavirus i que "països que estaven millor ara estan pitjor".

CANTÓ DIU QUE A MADRID ES FAN EL DOBLE DE PROVES

En la seua rèplica, Cantó ha reconegut que la situació de la Comunitat Valenciana és millor que la d'altres autonomies, però ha alertat que "les xifres s'estan tornant a disparar mentre les armes per a lluitar contra el coronavirus no han millorat". Ha denunciat que falten PCR, rastrejadors i places en residències, comparant amb Andalusia i Madrid on governa Cs amb el PP: "A la Comunitat Valenciana es duen a terme 190 proves per cada mil habitants, mentre en la Comunitat de Madrid es fan 318".

"No és populisme epidemiològic, no li tire aquestes xifres en cara, estic disposat a fer un esforç en els pressupostos", ha remarcat, i ha tornat a urgir un pla de rescat per a afrontar la segona onada i a "recuperar l'esperit dels pactes de la reconstrucció per a treballar junts i trobar solucions a la dramàtica situació". També ha proposat idees que permeten reavivar el turisme com una "setmana blava" per a escolars.