L'embarcació ha sigut localitzada sobre les 11.09 hores, quan el telèfon d'Emergències de la Generalitat, 112, ha donat l'avís de l'arribada d'una pastera a aquest punt de la costa.

Les huit persones, tots homes, ja han sigut traslladades al port d'Alacant per a poder ser atesos sanitàriament i realitzar les proves de PCR per a detectar possibles positius per coronavirus, tal com dicta el protocol.