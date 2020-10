Puig afirma que hi ha un "acostament de posicions" i un "principi d'acord" amb els MIR que "espera que es concrete"

Així ho ha manifestat Puig durant la sessió de control en resposta a Vox, que li ha preguntat si pensa canviar "estratègia del Consell" davant la segona ona del coronavirus.

El diputat de Vox en Les Corts José María Llanos ha lamentat que haja "imposat a tots un toc de queda i restringit les reunions familiars a sis quan estan oberts els col·legis".

Així ho ha afirmat Llanos en la seua pregunta al president de la Generalitat, Ximo Puig, en el ple de Les Corts, on li ha instat a utilitzar "llits UCI de la privada, amortitzar els hospitals de campanya i l'atenció primària que porta 100 dies de vaga, obrir els centres de salut a les vesprades", entre unes altres.

Puig ha assegurat que l'objectiu és "superar la pandèmia lluitant per a garantir la salut amb el menor desgast per a l'economia", i ha criticat que l'actitd de Vox "fa pensar en el qual va per l'autopista pel carril contrari", i ha manifestat que els ciutadans "necessiten rastrejadors de coronavirus i no de vots".

Per la seua banda, Llanos ha insistit que el Consell "ho ha fet malament", i ha criticat que "es van obstinar en no fer test". Així, ha lamentat que la sanitat està "apunte d'esclatar" i ha instat Puig a cessar la consellera de Sanitat, Ana Barceló: "Dimitisca-la, senyor Puig".