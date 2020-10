Chacón (CCOO) reivindica un plan de empleo para Extremadura y ve una "oportunidad" los fondos de recuperación de la UE

"Es cierto que ha habido una herramienta fundamental para evitar la destrucción de empleo como ha sido algo negociado con los sindicatos y con los empresarios que ha sido los ERTE entonces esa medida es verdad que ha paliado la situación", ha señalado Chacón, al tiempo que ha abogado por incentivarlo.

Del mismo modo y a preguntas de los periodistas por cómo valora que este pasado miércoles se haya conocido que Extremadura va a recibir 15 millones de euros en la partida del Plan de Empleo de los Presupuestos Generales del Estado para 2021, ha recalcado también como "otra gran oportunidad" los fondos de recuperación europea que, en una región como Extremadura considerada objetivo uno, "deben servir para que salgamos de ese objetivo uno en este sentido dentro de Europa y con estos recursos".

Igualmente ha apuntillado que tienen que servir también para modernizar el tejido productivo regional y ha abogado por "estar en esa nueva necesidad de esa transición ecológica" y "evidentemente" en la transición digital, y que esta última "sea democrática, que no cree fractura, que no cree más brecha". "Esa es una reivindicación que, desde Comisiones, vamos a trabajar para que realmente el empleo no sea un déficit en nuestra comunidad y la calidad del mismo", ha agregado.

En este contexto, Encarna Chacón ha hecho hincapié en que desde CCOO seguirán "insistiendo hasta que no se derogue la Reforma Laboral con este nuevo Gobierno" y lo ha tachado como "prioritario" porque, en caso contrario, "la sartén la tienen los empresarios".

"Por lo tanto necesitamos que revierta esa situación y eso se hará cuando deroguen la Reforma Laboral y Comisiones va a seguir en lucha para que eso ocurra", ha concluido Chacón, que ha hecho estas declaraciones a preguntas de los periodistas con motivo de su presencia en Badajoz en una concentración en defensa de la sanidad pública.