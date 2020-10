Puig creu que els PGE van en la bona direcció: "Sempre ens agradaria una mica més, però són els millors possibles"

"Sempre ens agradaria una mica més, però són els millors possibles de fa molts anys", ha asseverat en la sessió de control en Les Corts, en resposta a les preguntes de Compromís i Unides Podem de si pensa seguir la senda de reforma fiscal que pretén el govern de Pedro Sánchez.

Puig, sense entrar en matèria d'impostos, ha destacat que els PGE dupliquen la inversió a la Comunitat Valenciana, amb un creixement del 130% respecte "als últims pressupostos de Montoro" i s'acosten un 10% del total com vé reclamant la Generalitat des del 2015. Aquests comptes, ha reivindicat, "han de ser més que mai un projecte de país per a tots".

"Ara tenim una doble aliança" entre els pressupostos de la Generalitat i els de el Govern central, ha celebrat, confiant que els PGE tiren endavant en el Congrés i no es tornen a prorrogar com en els últims anys. L'objectiu és "posar tots els recursos en la causa comuna de superar la pandèmia i reactivar l'economia".

El president valencià ha repassat algunes de les inversions previstes per a la Comunitat Valenciana, com el "finançament rècord" per a dependència que passarà del 12 al 34% -l'Estat ha de sufragar el 50% per llei-, el transport metropolità de València i l'assumpció del deute de la Marina: "Avancem en el camí correcte, i eixa és la direcció que hem de continuar".

En les seues intervencions, tant el síndic de Compromís, Fran Ferri, com la d'Unides Podem, Naiara Davó, han instat Puig al fet que la Generalitat seguisca el camí del Govern central amb una reforma fiscal pròpia, com a portaveus dels partits que integren juntament amb el PSPV el segon govern del Botànic.

COMPROMÍS DEFÈN LA SEUA REFORMA FISCAL: "NO ÉS UNA CARTA ALS REIS"

Ferri ha lamentat especialment que "tres setmanes després no hi ha resposta" a la seua proposta de reforma fiscal amb nous impostos com la taxa per a les begudes ensucrades que també contempla el Govern central, una iniciativa "avalada pels tècnics d'Hisenda" i que arreplega les recomanacions de l'FMI. "Si en tres setmanes no han trobat arguments per a dir que no, potser haurien de dir que sí", ha constatat sobre la postura dels socialistes.

És més, s'ha preguntat "per què la Comunitat ha de renunciar a cent milions d'euros", els ingressos que estimen que arribarien via impostos amb aquesta reforma en la seua aplicació durant els dos pròxims anys. "No és una carta als reis d'Orient, és una proposta rigorosa i assumida pels PGE", ha recalcat, a més d'advertir que no s'entendria que ho fera el Govern central i no el Consell i defendre que "el rigor no està renyit amb la valentia".

La portaveu 'morada' ha coincidit que els pressupostos del Govern suposen un "punt d'inici" en matèria d'impostos i ha urgit Puig al fet que la Generalitat mantinga el seu "camí cap a la justícia fiscal" amb una reforma perquè paguen més impostos les rendes més altes. "Aquest govern 'botànic' ha demostrat eficiència i sensibilitat en la gestió de la pandèmia", ha afegit.