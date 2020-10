Cvirus.- El banc públic valencià destinarà 420 milions en una estratègia "sense precedents" per a ajudar les pimes

En la sessió de control de Les Corts, en resposta al síndic de Cs, Toni Cantó, ha cridat a treballar junts per a salvar l'economia i ha avançat aquest projecte financer des del banc públic valencià a través dels pressupostos de la Generalitat per a 2021 que es presenten aquest divendres.

Puig ha defès que l'objectiu és intentar mantindre els llocs de treball i generar seguretat sanitària. Després d'emplaçar a tots els partits a recolzar els comptes, a agraït el "tarannà" i la capacitat de diàleg de Cantó i s'ha compromès a assumir la seua responsabilitat com a president.

En general, ha promès que els nous pressupostos comptaran amb "el major esforç en el suport al teixit productiu valencià". "No solament per a eixir de la crisi, sinó per a posicionar-se en el futur", ha subratllat. I ha reiterat el balanç del que porta gastat el Consell: "200 milions invertits per a autònoms, treballadors afectats per ERTO, sector turístic, xicotet comerç, transport o agricultura".

"Som la comunitat que més diners ha fet arribar als autònoms, l'única amb prestacions per a persones en ERTO i la que està donant cobertura augmentant la despesa social. Eixe serà el tarannà del pròxim pressupost", ha asseverat.

Cantó, en el seu torn, ha exigit al també líder del PSPV que no puge els impostos com en el projecte de Pressupostos Generals de l'Estat (PGE) recentment presentat perquè "no podem tornar a donar una estreta al valencians". "La societat ens demana que ens posem d'acord, tots tenim una gran responsabilitat, però vosté té una miqueta més; ha de demostrar el seu lideratge", ha recalcat.