El Gobierno rechaza cambiar el estado de alarma para dar cobertura al cierre por días que acaba de ordenar Ayuso

El Gobierno no piensa aceptar el cierre por días que acaba de ordenar la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, para la región. Según está fijado en el estado de alarma, el cierre perimetral contempla un mínimo de 7 días, que es lo que según la ciencia se tarda en medir la eficacia de las medidas.

La vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, ha explicado este jueves que el Ejecutivo no modificará el decreto del estado de alarma para reducir el plazo de los confinamientos perimetrales. "No se va a modificar el decreto porque estamos en su debate para la votación". En declaraciones a los medios, Calvo ha acusado a la dirigente madrileña de actuar "de forma calculada para crear confusión". "La única posición que es capaz de mantener es la de hacer lo contrario de lo que propone el Consejo Interterritorial, el Gobierno de España y otras comunidades autónomas", ha lamentado.

En este sentido, Calvo ha cargado contra la coherencia de Ayuso, a la que ha acusado de crear "inseguridad" y de "no estar en la pandemia", sino haciendo política. "Y digo en la política sin que entendamos que esto sea política, porque política a lo grande es encontrar acuerdos", ha añadido. Así, la vicepresidenta también ha acusado a la presidenta de la Comunidad de Madrid de saltarse el acuerdo que al parecer habían tomado con Castilla y León y Castilla-La Mancha para coordinar el cierre perimetral de los territorios.

"Este parece que no es el acuerdo al que llego con las dos. Son comunidades que circundan a la Comunidad de Madrid, pero parece que esa es la manera que tiene de comportarse políticamente en un momento donde tenemos que tomar decisiones para proteger a la ciudadanía y abandonar la confrontación para estar lo más unidos posible", ha espetado Calvo.

Nadie del PP lo ha propuesto

Además, el plazo de enmiendas al estado de alarma ya ha terminado sin que se haya presentado ninguna a este respecto. El propio ministro de Sanidad, Salvador Illa, en una respuesta al líder de la oposición, Pablo Casado, durante la sesión de este jueves en la que se debate el estado de alarma, se ha mostrado sorprendido por que ninguno de los diputados populares haya propuesto ninguna propuesta sobre el cierre por días que ha ordenado la presidenta regional, dejando en evidencia la falta de sintonía en este sentido.

La presidenta madrileña, de hecho, ya ha anunciado este jueves sudecisión de cerrar la comunidad los dos próximos puentes, el de Todos los Santos (1 de noviembre) y el de La Almudena (9 de noviembre), pero no el resto de los días.

Durante un acto en homenaje a los docentes, Díaz Ayuso ha vuelto a pedir "flexibilidad normativa" para poder hacerlo y ha vuelto a defender "medidas quirúrgicas adaptadas a cada situación". Este miércoles envió una carta al presidente del Gobierno solicitando su respaldo, aunque aún no ha obtenido respuesta. Ya advirtió de que, en el caso de no conseguirlo, no cerraría, por lo que no se descarta que el cierre se levante al recibir el no del Ejecutivo central.

El consejero de Justicia de la Comunidad de Madrid, Enrique López, ha defendido que el cierre perimetral en los días que no son festivos "afectan a muy pocas personas" y, por tanto, no son necesarios, aunque reconoce que los días de puente sí producen mucha movilidad y el cierre sería aconsejable.