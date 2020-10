Fiscalia manté les penes en el crim de Patraix, la defensa de Maje demana absolució i la de Salva 7 anys de presó

Per la seua banda, la defensa de Maje reclama l'absolució per a la seua representada, mentre que la de Salva reconeix el delicte d'assassinat però demana aplicar-li dos circumstàncies atenuants per a rebaixar la pena: la confessió tardana i la reparació del dany. D'aplicar-se, sol·licita que la condemna per al seu client siga de set anys i mig de presó.

L'acusació particular, que representa a la família de la víctima, manté la seua petició de 25 anys de presó per a Maje mentre que ha rebaixat el sol·licitat per a Salva dels 20 anys inicials a 16.

El crim va tindre lloc el 16 d'agost del 2017 en un garatge del barri valencià de Patraix. Els dos acusats, companys de treball en un hospital, han mostrat versions diferents: mentre Salva ha reconegut l'assassinat i ha incriminat Maje, a la qui ha apuntat com a ideòloga, la dona ho ha negat i ha assegurat que "mai" va planificar res, solament va encobrir.