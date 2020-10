Cvirus.- El pressupost de la Generalitat superarà per primera vegada els 25.000 milions, amb un 10% més per a Sanitat

20M EP

El projecte de pressupostos de la Generalitat per al 2021, que es presenta aquest divendres, superarà per primera vegada els 25.000 milions d'euros, amb un 10% més d'inversió en la Conselleria de Sanitat Universal per a afrontar la pandèmia i crear 400 places estructurals.