Un autónomo de 60 años rompe a llorar en 'El programa de Ana Rosa' por el inminente cierre de su empresa

Julio García, el dueño de una empresa familiar de autobuses ha hablado este jueves en El programa de Ana Rosa de su difícil situación económica tras las crisis por el coronavirus. Este autónomo ya intervino en el pasado martes en la cadena autonómica de Telemadrid y su testimonio conmocionó a muchos.

La empresa de Julio se dedica al transporte escolar y de turistas por carretera desde hace casi 40 años, servicio que se ha visto muy dañado por todas las restricciones sanitarias que han suspendido las excursiones.

El empresario ha explicado que tiene 9 de sus 14 autobuses parados y que si la situación no mejora tendrá que despedir a sus trabajadores, algunos familiares, y decretar la quiebra de su negocio. De la supervivencia de esta empresa dependen sus hermanos, socios del negocio, un cuñado e incluso su propia hija y su yerno; el cierre del negocio familiar arruinaría a su familia al completo.

Julio ha pedido en directo al Gobierno que paralicen todos los pagos de impuestos vigentes, "el impuesto de sociedades, el impuesto de actividades económicas, el de tracción mecánica, hay que seguir pagando la Seguridad Social de los ERTES, el mes pasado pagamos 400 y pico euros, ¿de dónde sacamos eses dinero?", ha comentado dolido el entrevistado.

Uno de los dueños de una empresa familiar de autobuses que lleva toda la vida trabajando en ello rompe a llorar ante la situación que atraviesan: "Estamos arruinados"







El conductor se ha emocionado al narrar que lleva toda su vida dedicándose a esta profesión y que no sabe cuál será su futuro si su pequeña empresa termina por arruinarse. "Si yo me arruino en mi negocio, ya no sé dónde voy a ir porque tengo 60 años. Lo único que he hecho en toda mi vida es conducir autobuses, llevar gente por toda Europa para enseñárselo", ha explicado emocionado Julio.

El pequeño empresario ha denunciado que, tras la manifestación en la que participó por los derechos de los trabajadores de su sector, lo que más trascendió fue su entrevista: "Un tío hecho y derecho con 60 años llorando a lágrima viva. ¿Tenemos que dar pena para que la gente nos haga caso? Somos patéticos. Esto es lo que vende que una persona llore porque se arruina".

La presentadora emocionada con las lágrimas de su invitado ha querido animar al empresario y ha insistido en que él no da pena, sino la situación económica que traviesan muchas familias en España. "Habrá muchas personas llorando por las noches, cuando acuesten a sus hijos y no sepan si el mes que viene van a tener trabajo o no", ha añadido Ana Rosa.

García ha terminado agradeciendo a los medios de comunicación que han dado cobertura a su historia, a su asociación Direbús y a la plataforma nacional, Infobus. Por último, el empresario ha terminado de romper cuando ha dedicado unas palabras a toda la gente que le está apoyando en estos momentos.