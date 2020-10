Puig afirma que hay un "acercamiento de posiciones" y un "principio de acuerdo" con los MIR que "espera que se concrete"

Así lo ha manifestado Puig durante la sesión de control en respuesta a Vox, que le ha preguntado si piensa cambiar "estrategia del Consell" ante la segunda ola del coronavirus.

El diputado de Vox en Les Corts José María Llanos ha lamentado que haya "impuesto a todos un toque de queda y restringido las reuniones familiares a seis cuando están abiertos los colegios".

Así lo ha afirmado Llanos en su pregunta al president de la Generalitat, Ximo Puig, en el pleno de Les Corts, donde le ha instado a utilizar "camas UCI de la privada, amortizar los hospitales de campaña y la atención primaria que lleva 100 días de huelga, abrir los centros de salud por las tardes", entre otras.

Puig ha asegurado que el objetivo es "superar la pandemia luchando para garantizar la salud con el menor desgaste para la economía", y ha criticado que la actitd de Vox "hace pensar en el que va por la autopista por el carril contrario", y ha manifestado que los ciudadanos "necesitan rastreadores de coronavirus y no de votos".

Por su parte, Llanos ha insistido que el Consell "lo ha hecho mal", y ha criticado que "se empeñaron en no hacer test". Así, ha lamentado que la sanidad está "apunto de estallar" y ha instado a Puig a cesar a la consellera del ramo, Ana Barceló: "Dimítala, señor Puig".

También ha afeado al Gobierno central que le "pase la pelota" a las comunidades autónomas con una medida "tan extrema" como el toque de queda, por lo que se ha preguntado sobre la cobertura jurídica de esta medida.

Además, ha criticado que hay muchas "líneas presupuestarias que no son necesarias ahora", y ha considerado que "el mejor gasto social es salvar a las personas, su vida, salud y dignidad, que puedan comer y vivir". "Todo lo demás, sobra", ha aseverado.

Llanos también ha instado a Puig "ya que el Gobierno no va a bajar el IVA de las mascarillas" que las "regale a las familias" y que "se deje de fiscalidades verdes". "Si quiere reducir el CO2 cuente con el sector primario, no invente mecanismos a futuro y caros", le ha espetado.

PUIG: "USTEDES SE VAN A QUEDAR SOLOS"

Puig ha manifestado a Llanos que Vox "se van a quedar solos" en su reacción ante la pandemia y le ha interpelado: "¿No puede pensar que igual no son todos los demás los que se equivocan?", ha indicado.

Así, el president ha considerado que "no hay que incrementar la ansiedad" en los ciudadanos con "afirmaciones que nada tienen que ver con la realidad" y "discursos disparatados". "En un momento haciendo manifestaciones con bocinas y al día siguiente pidiendo más restricciones, esto genera una absoluta falta de credibilidad", ha manifestado.

El president ha defendido que son "más importantes que nunca los acuerdos", y le ha instado a Vox a "abandonar el negacionismo". Así, ha defendido que frente a la pandemia "hay dos modelos: la vía valenciana del acuerdo para intentar doblegar al virus basándose en la ciencia y la confrontación y utilización política de la pandemia".

POLÉMICA POR LAS MASCARILLAS

Durante las preguntas de los diputados, la vicepresidenta de la Generalitat, Mónica Oltra, ha respondido al parlamentario de Vox David García que "no ha escuchado ni una sola palabra" y que no podía "responder a una pregunta que no ha escuchado".

"Señoría, le felicito. Esa mascarilla que lleva no debe dejar entrar ningún virus, ni salir tampoco porque sinceramente, no se le entiende ni una sola palabra", le ha espetado Oltra. Esto ha provocado que el diputado, que llevaba una mascarilla de tela, se haya levantado y haya criticado la respuesta.

El president de Les Corts, Enric Morera, ha considerado que el diputado "ha hecho una pregunta" y Oltra "ha dado una respuesta" y ha apuntado que "la recomendación del Comité de Salud de Les Corts indican la conveniencia de utilizar las mascarillas quirúrgicas".

Ante esto, García se ha puesto una mascarilla quirúrgia y ha alzado la de tela en la mano y luego la ha arrojado sobre su escaño. "Usted ha utilizado su minuto y ha recibido la respuesta que ha recibido", ha insistido Morera.

El portavoz adjunto del grupo, José María Llanos, ha pedido la palabra para decir que "una cosa es que el interpelado no haya querido responder y otra que no se haya entendido", por lo que ha considerado que el diputado "tiene derecho a que la pregunta se entienda". No obstante, Morera ha proseguido con la sesión: "La pregunta se ha formulado y la respuesta se ha formulado".