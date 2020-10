Més de 500 participants i 300 entrevistes de treball en l'edició online de la Fira d'Ocupació de Cámara València

Segons fonts de la institució, en la seua intervenció, Morata ha explicat que Cámara s'ha dedicat fins ara a ajudar les empreses, sobretot a les xicotetes i mitjanes, "a exportar, a formar-se, a ser més competitives. És un treball que seguim realitzant, però la situació actual requereix centrar-se també en les persones, en els joves sense treball".

"Creiem que tothom té dret a tindre una oportunitat i Cámara s'ha compromès amb aquest objectiu a través d'aquesta Fira, posant a la vostra disposició ferramentes per a buscar ocupació", ha exposat Morata.

Per la seua banda, el president de la Diputació ha traslladat un missatge d'ànim als joves: "Els pròxims mesos, malgrat tot, seran mesos de demanda d'ocupació. Afrontem un canvi d'era en el qual l'optimisme ha de romandre".

"Des de les institucions tenim l'obligació i la responsabilitat de recolzar iniciatives com la de Cámara València amb la seua Fira d'Ocupació 2020, la qual permetrà analitzar, formar i incentivar en la cerca d'ocupació a un sector tan afectat per l'atur com els joves", ha defès, i ha apuntat que la formació i la informació "són dos ferramentes fonamentals per a generar confiança i certeses laborals".