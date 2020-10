La AECC financia una investigación sobre la implicación del microambiente tumoral en el cáncer de colon

El proyecto, coordinado por el doctor Andrés Cervantes, director general y científico de Incliva, donde coordina el Grupo de Investigación de Desarrollos Diagnósticos y Terapéuticos Innovadores en Tumores Sólidos (Indest), y jefe del servicio de Oncología Médica del Hospital Clínico, tiene como fin comprender los mecanismos de las células tumorales para hacerse resistentes a la terapia.

De este modo, se pretende "racionalizar" el uso de la quimioterapia y desarrollar nuevas estrategias que guíen el tratamiento del paciente con cáncer colorrectal (CCR), evitando las resistencias al mismo y las recaídas.

En la investigación participan, además de Incliva, los grupos del doctor Héctor García Palmer y la doctora Elena Élez, del Vall d'Hebron Instituto de Oncología (VHIO), y de la doctora Clara Montagut, del Instituto de Investigaciones Médicas del Hospital del Mar (IMIM) de Barcelona, que cuenta con la colaboración del doctor Alexandre Calon.

El proyecto, que se pondrá en marcha el 1 de noviembre, ha obtenido una de las Ayudas para Grupos Coordinados AECC, cuyo objetivo es "promover la investigación colaborativa a través de grupos de investigación multidisciplinares que respondan a una necesidad clínica existente", por una cuantía 992.665 euros para cinco años, que es su periodo de su duración.

"Nuestro proyecto trae al laboratorio un problema que observamos en el día a día de nuestros pacientes con cáncer de colon. Su objetivo es el estudio del microambiente, o del entorno tumoral, desde distintos puntos de vista para poder identificar marcadores que nos permitan predecir la recaída de pacientes con cáncer de colon localizado", ha indicado Cervantes.

En este sentido, añade que "en el cáncer, no solamente juegan un papel las células tumorales" sino que "también hay otras células, como fibroblastos, células del sistema inmune y células endoteliales, aparentemente normales, que intervienen directamente en el desarrollo y evolución".

PRIMER CÁNCER EN INCIDENCIA

En opinión del doctor Cervantes -que recuerda que este es el primer cáncer en España cuanto a incidencia, puesto que afecta, casi por igual, a ambos géneros-, "indicar marcadores que nos puedan predecir el beneficio en el uso de la quimioterapia adyuvante y las posibles resistencias, mejoraría no solamente el paradigma actual del tratamiento del cáncer colorrectal, sino que facilitaría un aproximación más personalizada y aumentaría las posibilidades de curación de los pacientes".

La doctora Montagut, jefa de la Unidad de Cáncer Gastrointestinal del Servicio de Oncología Médica del Hospital del Mar, coordinadora del Laboratorio de Investigación Clínica y traslacional en nuevas terapias y biomarcadores en cáncer de colon y recto del IMIM, ha añadido que esta investigación "pretende identificar marcadores que nos ayuden a saber si el cáncer reaparecerá en un paciente operado de un cáncer de colon".

"Esto es de gran importancia para las personas que tienen cáncer de colon, ya que hoy en día no podemos saber en qué casos el tumor reaparecerá y en cuáles no, después de una cirugía. En concreto, estudiaremos el papel del medio tumoral, todo aquello que envuelve el tumor (el sistema inmunitario, los fibroblastos, etc.) en la reaparición del cáncer", ha detallado.

INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Los investigadores utilizarán inteligencia artificial y modelos pre-clínicos en ratones y cultivos celulares que simulen el cáncer de colon a partir de tumores de pacientes. "Como objetivo final, conocer el riesgo de recaída nos permitirá personalizar, ajustar la intensidad del tratamiento complementario y del seguimiento en los pacientes operado de un cáncer de colon", ha añadido.

Por su parte, el doctor Héctor G. Palmer, investigador principal del Grupo de Células Madre y Cáncer del VHIO, ha explicado que el grupo de Células Madre y Cáncer del centro evaluará la eficacia de nuevos tratamientos para pacientes en estadios tempranos del cáncer colorrectal. Para ello, utilizarán modelos animales de cáncer generados a partir de las células tumorales obtenidas de los mismos pacientes.

Estos modelos conocidos como Patient-Derived Xenografts (PDX) son "de gran valor" para identificar nuevas combinaciones terapéuticas que luego sean eficaces para el tratamiento de los pacientes.

"Con esta parte del proyecto coordinado de la AECC queremos aportar nuevas soluciones terapéuticas para pacientes que presentan tumores aparentemente menos avanzados, pero con alto riesgo de provocar recaídas después de una cirugía curativa", ha precisado.