María Patiño confiesa que sus padres pidieron un préstamo para hacer frente a los gastos de su embarazo

La participación de Chelo García-Cortés en el programa Sálvame y la reacción de la periodista María Patiño ha dejado entrever la aparente obsesión que la gallega tiene con el trabajo.

Más tranquila y tras su reconciliación con Jorge Javier Vázquez, la colaboradora ha expuesto uno de los motivos principales que le llevan a estar preocupada, siempre y sin motivo, por la pérdida de su trabajo.

Tal y como ella misma explico en el programa de las tardes de Telecinco, todo se debe a una experiencia del pasado. Patiño se sinceró con sus compañeros y les narró una de sus vivencias más duras. Explicó que, cuando era joven, se quedó embarazada y, como en ese momento compartía piso, tuvo que mudarse y, por tanto, hacer frente a muchos gastos, para lo que pidió ayuda a sus padres.

"Le pedí dinero a mi padre y él no me lo dijo nunca, pero pidió un préstamo", lo que significó un duro sacrificio por parte de ellos y que dejó "muy triste" a la presentadora cuando se enteró. Desde ese momento, Patiño se prometió no volver a pedir dinero nunca: "Me da vergüenza necesitar dinero". Por ello, la gallega ha explicado que cuenta con un buen colchón para hacer frente a los gastos si, en algún momento, se queda sin trabajo.