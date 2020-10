Detingut a Alacant un home fugit de la Justícia des de fa quatre anys i amb dos ordes d'ingrés a la presó

Segons ha informat la Policia en un comunicat, aquesta persona prenia "grans mesures de seguretat per a no ser detectat" i no era la primera vegada que s'escapava dels agents. Després de la seua posada a disposició judicial, finalment va ingressar a la presó.

Policies pertanyents al Grup Operatiu de Resposta de la Comissaria Nord d'Alacant que realitzaven un dispositiu policial van observar una persona que va emprendre la fugida a la carrera quan anaven a donar-li l'alt.

Els agents li van perseguir al mateix temps que sol·licitaven suport, per la qual cosa van acudir al lloc altres patrulles que van establir un perímetre de seguretat per a localitzar-ho.

Aquesta persona no era la primera vegada que eludia l'acció policial, si bé en aquesta ocasió va fracassar perquè després de la batuda dels agents va ser localitzat agotnat en l'últim replanell d'un dels edificis pròxims al lloc de la fugida.

L'arrestat estava pendent d'ingressar a la presó per sengles condemnes dictades en contra seua des de fa més de quatre anys, si bé fins a hui no havia sigut localitzat i prenia grans mesures de seguretat amb la finalitat de no ser detectat.