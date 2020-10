¿Es un buen momento para comprar una casa o espero por si caen los precios?

La pandemia de coronavirus y la virulenta crisis económica que sufre España, especialmente, así como el resto de Europa y el mundo, están afectando al mercado inmobiliario. La entrada en recesión y las estimaciones de fuerte incremento del desempleo pronosticadas por organismos como el Banco de España, auguran una caída de los precios de las viviendas en venta, pero se ignora en qué dimensión.

Por ello, para quienes buscan comprar una vivienda –ya sea bien para habitarla o bien para invertir– puede ser un buen momento para decidirse a comprar. Además, los tipos de interés están bajos.

20minutos ha consultado a diferentes expertos del sector sobre si aconsejan comprar ahora o conviene esperar para ver si caen más los precios durante lo que queda de 2020 y el próximo año 2021.

Emiliano Bermúdez, subdirector general de donpiso, asegura: "Efectivamente la tendencia del mercado es que los precios tienen una tendencia a la baja debido a la pandemia". "En cualquier caso –agrega– la previsión de bajada de los precios no será agresiva sino que van a ser bajadas de precios a nivel nacional entre el 8% y el 10%".

Emiliano Bermúdez (donpiso): "Si un comprador encuentra una casa que le encaja le aconsejamos que la compre ahora"

"Por este mismo motivo, si un comprador encuentra un inmueble que encaja con lo que necesita y lo puede pagar o tiene acceso a la financiación, desde donpiso aconsejamos que no se espere a una mayor bajada de precios ya que estas no van a ser muy agresivas y no van a justificar el tiempo de espera", recomienda Bermúdez. "Además, si se espera, el comprador puede perder la oportunidad", alerta el directivo de donpiso.

Al respecto, Emiliano Bermúdez añade que "ahora mismo es un buen momento para comprar porque los precios ya han experimentado una bajada. En el contexto de la situación pandémica, si las cosas se complican más, la tendencia del mercado se verá prolongada pero, en cualquier caso, no acabamos de ver por los datos que nos da el mercado que la bajada de precios sea tan significativa como para tener que esperar".

Imagen de archivo de una vivienda en venta. EUROPA PRESS - Archivo

Por ello, aconsejan a sus clientes que "si encuentran el piso que les gusta, traten de negociar con el propietario y que no pierdan tiempo o esperen para hacer la compraventa dado que lo que se va a ahorrar no va a merecer la pena".

Eduardo Molet, presidente de la Red de Expertos Inmobiliarios, en cambio, apuesta por esperar: "Estamos en una tendencia a la baja de los precios que durará meses, porque los precios bajan lentamente. Sé que estoy tirando piedras contra mi tejado, pero en este contexto, si quisiera comprar ahora una vivienda, sobre todo de segunda mano, esperaría unos meses, al menos, y como mínimo, hasta principios del año 2021".

Eduardo Molet (Red de Expertos Inmobiliarios): "Los precios están a la baja. Si quisiera comprar una casa ahora, de segunda mano, esperaría como mínimo a principios de 2021"

El presidente del Consejo General de los Colegios Oficiales de Agentes de la Propiedad Inmobiliara (APIS), Gerard Duelo, asegura, por su parte, que "depende de la zona. En Barcelona ciudad los precios bajan, pero alrededor suben. En Girona centro suben y alrededor bajan. En Lleida sube todo. En Tarragona se mantiene todo. En Murcia apenas bajan en la ciudad, pero suben en las zonas de huerta y pedanías. Y así sucedes por toda España». Por ello, en su opinión, «es un buen momento para comprar en según qué zonas".

Desde Cat Real Estate, empresa especializada en gestión de patrimonios y consultoría inmobiliaria, aseguran a este diario que "nadie sabe exactamente cómo evolucionará la pandemia ni el mercado inmobiliario".

"Al principio de la crisis parecía que los precios iban a caer fuerte y esto no ha sucedido ni en la venta ni en el alquiler de viviendas", indican. Por ello, agregan, "según nuestra opinión el mercado inmobiliario se puede convertir en un valor refugio, pero es pronto para saber hacia dónde nos dirigimos".

Vicenç Ramón, director gerente de RTV Grupo Inmobiliario, grupo especializado en la gestión de obra nueva, afirma: "Es buen momento para comprar ahora ya que, aunque los precios de obra nueva no bajan, sí se han estabilizado". Además,según indica el responsable de RTV Grupo Inmobiliario, "cabe que algún ajuste de cierre se pueda plantear en un momento de incertidumbre como el actual".

Hipotecas y morosidad

Los bancos endurecieron las condiciones para conseguir una hipoteca durante el tercer trimestre de 2020, según la encuesta del Banco de España. El motivo principal es el temor a que se dispare la morosidad a raíz de la crisis económica derivada de la pandemia.