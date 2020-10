València posa el focus en la ventilació de les aules

Amb l'arribada de l'hivern, i en ple repunt de la segona ona de la pandèmia de Covid-19, les activitats que durant els mesos més càlids es realitzaven a l'aire lliure tendeixen a fer-se en llocs tancats. Aquest fet, unit a l'inici del curs escolar, ha portat a l'Ajuntament a posar el focus de les mesures de prevenció enfront del coronavirus en els llocs tancats, principalment aules de col·legis i instituts i recintes esportius i culturals.

A aquests entorns va apuntar ahir l'alcalde de València, Joan Ribó, per a valorar la possibilitat de decretar noves mesures. Ho va fer després de la reunió que va mantindre en la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública amb el departament que dirigeix Ana Barceló.

Segons l'alcalde, es potenciarà d'una manera “clara” la ventilació d'espais tancats com a centres esportius, culturals i escolars amb l'objectiu de reduir el risc de contagi. A més, va reclamar que “s'arbitren normes” específiques per a les activitats extraescolars, amb la finalitat que el curs continue marxant “bé” com ho està fent fins al moment.

Les dues administracions han constituït una comissió mixta de seguiment de la Covid-19 que vigilarà el compliment de les mesures adoptades per a la transmissió de l'epidèmia i valorarà altres addicionals per a la ciutat que siguen necessàries a cada moment en funció de la situació epidemiològica.

D'aquesta manera, Salut Pública s'incorporarà al Centre de Coordinació Operativa Municipal (Cecopal) per a mantindre un “contacte permanent” entre la conselleria i la Corporació municipal.

L'alcalde va subratllar que per a la capital “és molt important tindre un canvi d'impressions” perquè la voluntat del Consistori és plantejar-se quines mesures cal aplicar per a “col·laborar i millorar totes les normes que des de la conselleria i l'Estat” s'han posat sobre la taula.

Per part seua, Barceló va agrair l'actitud “col·laboradora” de Joan Ribó i va destacar la creació de la comissió mixta entre totes dues administracions, un òrgan pensat per a poder “intercanviar dades que permeten adoptar decisions més encertades, més micro, i contribuir totes les administracions per a evitar que es transmeta el virus” a la ciutat del Túria.

Visites escalonades al cementeri

Els valencians estan escalonant les seues visites als cementeris de cara a la festivitat de Tots Sants, seguint així la recomanació de l'Ajuntament per a evitar aglomeracions que puguen produir contagis.

L'edil de Cementeris, Alejandro Ramón, va instar ahir que les “persones majors o amb una situació delicada de salut eviten acudir als cementeris aquest cap de setmana”. El dispositiu del Cementeri General de València inclou control d'aforaments i quatre accessos diferenciats. Ramón no descarta haver de tancar aquests recintes si la situació sanitària empitjora.