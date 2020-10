Distància sense millorar freqüències, la paradoxa del transport públic

La pandèmia del coronavirus ha alterat quasi tots els àmbits de la vida quotidiana. Però si una rutina s'ha vist especialment afectada és la mobilitat, i més concretament el transport públic, que per les seues característiques suposa una necessitat i alhora un risc a l'hora de mantindre la distància interpersonal en autobusos o vagons de tren i metro plens de gom a gom en hores punta cap a centres de treball o universitats. De fet, durant el confinament de primavera es va reduir l'oferta d'aquest servei públic, precisament per a restringir al màxim els desplaçaments i, per tant, l'expansió del virus.

Amb la desescalada, es van anar reprenent les freqüències, però, en el millor dels casos, es mantenen com abans de la pandèmia. Si bé és cert que la demanda tampoc s'ha recuperat (actualment representa entorn del 60% del volum prepandèmia) i que els operadors de transport han adoptat mesures de seguretat sanitària, les aglomeracions en hores punta suposen un risc i una paradoxa, a la qual s'uneix l'endèmica falta de finançament de l'àrea metropolitana de València, que, unida a la caiguda d'ingressos, fa inviable una millora de freqüències que rebaixe l'aforament en trens, metros i autobusos.

El vicepresident i portaveu de la Associació Valenciana pel Transport Públic (AVPTP), Víctor Díaz, no té dubtes: “Estem pitjor que abans” de la pandèmia, no en mesures sanitàries, que sí s'han adoptat, però sí en la prestació d'alguns serveis. Valora que en Metrovalencia (excepte el metro nocturn) i en l'Empresa Municipal de Transports (EMT) les freqüències s'han mantingut, però no així en Renfe. “En trens regionals s'han vist reduïdes bastant, per exemple a Vinaròs. És una lluita perduda una altra vegada, també en Rodalia, a més amb trens de composició simple en lloc de doble, amb menys capacitat i per tant més aglomeracions”, apunta.

“Nosaltres venim demanant millores, perquè ja abans de la pandèmia no era el transport desitjat, i clar, això ho ha minvat. Al final ens trobem amb la història de sempre: el transport públic és un servei per a qui no té més remei, i nosaltres no volem que siga així, volem que siga un servei per a tothom”.

Per a Díaz, el transport públic ha d'oferir-se “sí o sí”, perquè si no l'usuari es buscarà una altra manera de moure's, com demostra la caiguda en picat dels usuaris de Rodalia en l'última dècada (un 40% i 9 milions d'usuaris menys que en 2006). En la seua opinió, la solució a llarg termini passa per augmentar el finançament del transport metropolità mitjançant una llei estatal, encara que a curt termini podrien injectar-se fons amb voluntat política.

De fet, l'àrea metropolitana de València rep actualment 10 milions a l'any, enfront dels 38 que s'acaben d'incloure en el projecte de Pressupostos de l'Estat per a 2021. Per a Madrid i Barcelona contempla més de 100. “El transport públic està perdent usuaris perquè no es prioritza com es deu i perquè no s'ajusta a les seues necessitats, que passen per major puntualitat per a arribar al treball o a classe”, apunta.

“Hauríem d'estar parlant d'integració tarifària i de millors freqüències, però el debat està en el fet que passe el tren. Les millores que demanàvem abans són més necessàries encara”, afig.

La radiografia dels dos principals mitjans de transport col·lectiu de València i el seu entorn, metro i EMT, mostra un conjunt de mesures de prevenció (des de neteja o reducció d'aforaments a la instal·lació de mampares de protecció).

METROVALENCIA

NETEJA. FGV ha reforçat la desinfecció diària, tant en tallers com a bord.

VIGILÀNCIA. S'ha reforçat la vigilància de seguretat per a garantir l'ús obligatori de mascareta en trens i andanes.

OBERTURA AUTOMÀTICA DE PORTES. Les portes dels tramvies de València s'obriran automàticament per a evitar en la mesura del possible tocar els polsadors.

PANTALLES D'AFORAMENT. S'han instal·lat pantalles amb informació de l'aforament als trens en estacions concorregudes.

DISPENSADORS DE GEL. Estacions i trens disposen de dispensadors de gel hidroalcohòlic per als usuaris.

TARGETES DE CRÈDIT. Els revisors permetran el pagament de multes i bitllets amb targeta bancària per a evitar l'efectiu.

EMT

PAGAMENT EN METÀL·LIC. S'ha suprimit per a no intercanviar monedes. Una nova app gratuïta (EMTicket) permet comprar el bitllet senzill amb transbords il·limitats.

ACCÉS PER PORTA CENTRAL. L'accés al bus es realitza per la porta central per a evitar el contacte amb el conductor.

REDUCCIÓ D'AFORAMENT. Els autobusos convencionals presten servei amb un aforament màxim de 45 persones, i els articulats (més llargs), de 70.

MAMPARES. El 50% de la flota (237 busos) ja les té instal·lades. El 60% dels quals presten servei diàriament també.

FINESTRES OBERTES. Totes les finestres del bus han d'anar obertes per a garantir la ventilació i no es poden tocar.