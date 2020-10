Puig planteja el tancament de municipis amb una major “agressivitat” del coronavirus

La Comunitat Valenciana està considerant la possibilitat de tancar municipis o fins i tot comarques amb major incidència de Covid-19 amb l'horitzó del pont festiu que tenen aquest pròxim cap de setmana algunes comunitats autònomes, moltes de les quals ja han anunciat tancaments perimetrals.

El president de la Generalitat, Ximo Puig, va advertir ahir que el Consell no descarta prendre noves mesures “en les pròximes hores” en localitats amb un “índex de major agressivitat del virus”. De fet, les xifres de contagis i la pressió hospitalària segueixen a l'alça, la qual cosa està deteriorant per dies la situació epidemiològica.

El màxim responsable autonòmic va recordar que la Comunitat Valenciana “es troba en una situació complicada” que requereix “estar permanentment observant el que passa”.

També va ressaltar la ratificació per part del Tribunal Superior de Justícia (TSJCV) del toc de queda implantat la setmana passada i l'estat d'alarma, per la qual cosa va avançar que el Consell “utilitzarà tots els mecanismes” per a traure mesures avant. “Ara tenim garanties legals”, va agregar. No obstant això, preguntat per si això podria suposar un confinament en les pròximes hores, va manifestar: “No es tracta d'especular en aquests moments”.

D'altra banda, respecte a un possible tancament de la Comunitat Valenciana de cara al pont de Tots Sants que algunes comunitats tenen aquest cap de setmana, Puig va afirmar que en el Consell estan “expectants” davant les “decisions que es disposaven a prendre altres comunitats autònomes, sobretot aquelles limítrofes”.

En aquest sentit, va considerar: “Crec que en aquests moments el conjunt de la ciutadania és conscient que no sembla molt adequat eixe trasllat massiu d'altres comunitats autònomes”, i va apel·lar a l’”exercici de corresponsabilitat” de tota la població.

Preguntat sobre si es planteja un confinament de tota la Comunitat Valenciana o per províncies, el president va contestar que s'estan avaluant les situacions d'algunes “poblacions o comarques concretes que tenen un índex de molta més agressivitat de la malaltia en aquest moment. Ací sí que en les pròximes hores poden prendre's mesures”, va avançar Puig, qui va afegir que la situació és complicada: “Cal estar permanentment observant el que passa i, en funció del que passe, prendrem les decisions oportunes”.

El president va insistir que des del Govern autonòmic usaran “tots els mecanismes” que consideren necessaris, sobretot per part dels responsables de salut pública i pels experts, encara que sobre si podria haver-hi un reconfinament en les pròximes hores o dies va dir que “no es tracta d'especular, sinó d'actuar”.

Suspeses les pràctiques universitàries en hospitals

La Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública està elaborant una resolució per a suspendre temporalment, i fins a un altre avís, la realització de pràctiques sanitàries assistencials de l'alumnat de Ciències de la Salut de les universitats de la Comunitat Valenciana.

No obstant això, l'alumnat dels últims cursos d'aquestes especialitats, així com de l'últim curs d'un màster oficial, quedarà exempt d'aquesta mesura preventiva a causa de la importància de la realització d'aquestes pràctiques en eixe nivell i la impossibilitat que puguen realitzar-les en anys successius.

La decisió, segons va explicar ahir la directora general d'Assistència Sanitària, Mariam García Layunta, ve motivada per “la necessitat d'extremar les mesures de control en els centres sanitaris”. En aquesta línia, va indicar que és “imprescindible també que protegim als alumnes i als propis pacients, tant per la seua situació clínica com per la seua especial vulnerabilitat”.