Gloria Camila se defiende de las críticas por su debut como actriz: "He pasado 'castings' y todo"

Pese a que todo tendría que ser alegría para Gloria Camila, las críticas hacia su debut como actriz han empañado un gran momento profesional. Sin embargo, ha querido dar la cara y hacer frente a esas críticas de algunas actrices por su participación en el nuevo serial de TVE.

"Se me ha dado la oportunidad de estar en una serie. Obviamente he pasado castings y todo, que no quiero que nadie se lo tome a malas...", aclara la hija de Ortega Cano y Rocío jurado en su perfil de Instagram.

En efecto, Gloria Camila ha superado con éxito el casting para formar parte del reparto de Dos vidas, una nueva serie de ficción que sustituirá a Mercado Central y que comenzará a rodarse en breve.

Sin embargo, su elección no ha estado exenta de polémica, ya que muchas actrices como Angy Fernández, Melani Olivares o Marisol Ayuso cargaron contra ella.

"Sin más, me han dado la oportunidad de hacer una serie con TVE, que es una cadena que me parece maravillosa, y la trama e historia es increíble. Y ya os confirmo estoy supercontenta, que tengo ganas y estoy aprendiendo mucho, el equipo es maravilloso", zanja la exsuperviviente.