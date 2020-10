Tu horóscopo diario: jueves 29 de octubre de 2020

Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el jueves 29 de octubre de 2020. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

Consigues que alguien mueva ficha para un tema que te interesa relacionado con el futuro y con lo económico. Será una consulta a un experto o una petición a alguien con poder que te traerá buenas perspectivas. Debes esperar las soluciones.

Tauro

No debes relajarte demasiado ni dejarte llevar por la pereza ni por las ganas de tirar la toalla si estás en busca de un trabajo o quieres mejorar el que tienes. Hay esperanzas y buenas perspectivas. Búscalas, no esperes que vengan solas hasta ti.

Géminis

De alguna manera das un salto de fe que te va a proporcionar una alegría inmensa porque comprobarás de lo que eres capaz cuando confías en ti. Alguien importante estará a tu lado y lo celebrarás. Tu experiencia será muy gratificante.

Cáncer

Saldrás de esa timidez que a veces te lleva a no hacer determinadas cosas y darás un paso al frente con alguien que te atrae bastante, incluso si piensas que es un atrevimiento. Lo cierto es que te funcionará y que serás capaz de llamar su atención.

Leo

Es muy importante que reserves un espacio de tu jornada hoy para desconectar y concentrarte en estar contigo y solo contigo y quizá, lo mejor de todo, no hacer nada. Así reconectarás con tu parte más lúdica y te relajarás. Es importante para tu salud.

Virgo

Sentirse agradecido por lo que tenemos es un acto que te puede reconfortar y que es importante que hoy apliques a tus circunstancias. Respira hondo y déjate llevar por la sensación de todo lo bueno que posees, es mucho aunque a veces no te lo parezca.

Libra

Es cierto que hoy no irá todo lo bien que necesitas ahora el tema económico. Pero hay alguien que estará dispuesto a echarte una mano, puedes encontrar mucha más solidaridad de la que esperas. Recibirás un detalle que te hará reconectar con lo mejor de las personas.

Escorpio

Hay un asunto pendiente relacionado con un negocio que por mucho que te cueste aceptarlo, no tiene vuelta atrás. En este momento, tu mejor opción es ser realista y empezar a pensar en cambiar tus opciones. Hazlo con papel y lápiz.

Sagitario

Afectivamente, hoy encontrarás tranquilidad y un cierto equilibrio, porque incluso si no tienes pareja, te vas a encontrar bien en este sentido. No la echarás de menos y te sentirás bien en tu individualidad. La soledad no es nada negativo.

Capricornio

No despistarte y tener más empatía, te puede dotar de una nueva mirada sobre algunas personas que tienes alrededor, porque verás con más fuerza cuáles son sus verdaderas intenciones. Es importante que estés con la atención bien enfocada.

Acuario

Plantéate lo importante que podría ser para ti establecer un tiempo cada día para meditar y dejar que tu mente observe tus problemas con una cierta lejanía. Es el momento quizá de buscar información sobre esto. Te abrirá a un mundo de sensaciones.

Piscis

Los caminos que te llevan a ciertas creencias se pueden complicar hoy porque verás que no todo es como esperabas. No debes darle demasiada importancia, porque forma parte de la vida. Mañana sonreirás y olvidarás algo que no es tan trágico en realidad.