El projecte de Pressupostos de l'Estat per a 2021 preveu 38 milions per al transport metropolità de València

Bones notícies, a la fi, per al transport públic de València i de la seua àrea metropolitana. El projecte de Pressupostos Generals de l'Estat presentat pel Govern de coalició que conformen PSOE i Podemos inclou una línia nominativa directa per a l'Autoritat de Transport Metropolità de València (ATMV) de 38 milions d'euros, la quantitat que vénen reclamant des de fa anys tant la Generalitat com l'Ajuntament del cap i casal.

Aquesta subvenció, reflectida en la disposició addicional 98 del projecte de comptes de l'Estat per a 2021, pot suposar, en cas que finalment s'aprove el text, un alleujament per a les malparades arques dels operadors de transport, principalment l'Empresa Municipal de Transport (EMT) i Ferrocarrils de la Generalitat (FGV), colpejades per la caiguda d'ingressos derivada de la crisi sanitària del coronavirus.

No obstant això, la prestació del servei públic de transport en l'àrea de València venia patint un dèficit inversor des de fa anys, que només es va revertir, en part, amb una injecció anual de 10 milions d'euros aconseguida gràcies a una esmena de Ciutadans als últims pressupostos del Govern del PP de Mariano Rajoy. Eixa quantitat, de fet, és la que continua vigent hui dia a causa de la pròrroga dels comptes.

En aquest sentit, el Consell, el Consistori de València i altres municipis van constituir la legislatura passada la nova ATMV precisament per a optar a aquesta subvenció, encara que la posada en marxa de l'organisme ha sigut lenta i no exempta de dificultats per a dotar-la de mitjans i personal.

També Madrid, Barcelona i Canàries

El mateix apartat reflecteix altres línies per al Consorci Regional de Transports de Madrid, que rebrà 127 milions d'euros, l'Autoritat del Transport Metropolità de Barcelona 109 i la Comunitat de Canàries, a la qual s'atorguen 47,5 milions d'euros.

Ribó: "Una petició que jo mateix com a alcalde vaig fer des de 2015"

L'alcalde de València, Joan Ribó, ha valorat que els Pressupostos Generals de l'Estat per a 2021 "entren per la senda d'unes inversions més justes per a València, però encara han de millorar en el tràmit de les esmenes".

En opinió del dirigent de Compromís, el Govern d'Espanya "s'ha fet ressó d'una petició que jo mateix com a alcalde havia encapçalat des de 2015: almenys 38 milions d'euros. Falten les ajudes al metro que Sevilla i Màlaga tenen, i València no".

Ribó ha subratllat que el paper de Compromís "és clau en el que hem aconseguit fins ara. Tant en la negociació que ha emprés Baldoví en el Congrés i que respon a l'acord d'investidura de Pedro Sánchez com en el paper reivindicatiu que hem tingut a l'Ajuntament de València i en el grup parlamentari en Les Corts".

Gómez: "Resolen un deute històric" amb València

La vicealcaldessa de València i portaveu del grup municipal socialista, Sandra Gómez, ha valorat que els Pressupostos Generals de l'Estat per a 2021 "resolen un deute històric del Govern d'Espanya" amb la ciutat. En concret, s'ha referit al finançament del transport públic i a la condonació del deute de la Marina.

"És una notícia molt important", ha ressaltat Gómez, qui ha posat en valor que el Govern progressista liderat per Pedro Sánchez "compleix amb els valencians i les valencianes".

La vicealcaldessa ha subratllat que els comptes estatals per al pròxim any destinen 38 milions d'euros per a finançar el transport públic, entre el qual es troba el que presta l'EMT. "Per fi l'Empresa Municipal de Transports rebrà un finançament en la línia de la qual reben ciutats com Madrid i Barcelona que permetrà millorar la qualitat d'aquest servei públic", ha afirmat.