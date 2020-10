Vox ve "machista" el plan "mujeres en bici por Sevilla" y critica el "gasto superfluo"

Mientras la memoria del proyecto sostiene que según el Barómetro de la Bicicleta 2017 de la Dirección General de Tráfico (DGT), un 11,3% de españoles no sabe ir en bicicleta y el 82,5 por ciento de estas personas son mujeres, con la premisa de que "la inmensa mayoría de las personas que no saben montar en bici en Sevilla son mujeres", el concejal de Vox avisa de que "resulta ciertamente machista presumir que las mujeres son las que no saben montar en bicicleta".

"Pero prescindiendo de esta obviedad", continúa, "es muy difícil entender que haya tantas necesidades de los sevillanos sin cubrir y que el dinero de sus impuestos vaya a parar en cuestiones como estas".

"Suponemos que partidos como Ciudadanos no pondrán pegas a programas como este, dado que son los nuevos socios de Juan Espadas, en un nuevo giro de Pimentel. Desde luego, tampoco recibirá críticas de la embajada del comunismo venezolano en Sevilla, que desde su feminismo trasnochado pancartero, verá en cursos como estos una suerte de empoderamiento feminista, que incluso, pensarán, resolverá cualquier problema que sufran las mujeres sevillanas", ha sentenciado señalando que tampoco espera "crítica alguna del Partido Popular, que se encontrará muy ocupado organizando su nueva labor en su reciente nombramiento a la cabeza del ministerio de la oposición" al Gobierno central.

"Estos 22 cursos para que las mujeres aprendan a montar en bicicleta suenan a antiguo, caduco y casposo y son un ejemplo más de gastos superfluos que se pagan con el dinero de todos los sevillanos. Cuando Vox denuncia que gran parte del dinero de los sevillanos se va en gastos innecesarios, se nos tacha de muchas cosas, pero quien tendría que dar explicaciones de estas cuestiones es el inoperante gobierno socialista de Juan Espadas, el mayordomo de Pedro Sánchez en Sevilla, que con tantas familias sin llegar a fin de mes, con tantos negocios cerrándose o a punto de cerrar, dilapida el dinero de todos los sevillanos sin criterio ni sentido común", asevera respecto a los más de 26.000 euros asignados a la actuación en cuestión.

"Nuevamente, con unos presupuestos que aprobar a la vuelta de la esquina, será Vox el único partido que realice verdadera oposición a los sinsentidos que la izquierda pretenda imponer en estos presupuestos, con la aquiescencia de Ciudadanos, con el apoyo de Podemos (por Adelante) y con el complejo paralizante del Partido Popular".

Al respecto, Gonzalo García de Polavieja ha aseverado que "los sevillanos pueden estar seguros de que en Vox vamos a llevar la voz del sentido común a los debates de los presupuestos de 2021, y que cursos como estos deberán desaparecer de las planificaciones municipales, que tendrán que estar siempre encaminados a ayudar a quienes lo están pasando mal por esta monumental crisis a la que nos está llevando el coronavirus, el desastroso gobierno de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, y la inexistente oposición del resto de partidos".