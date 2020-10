Podemos critica que el concurso del hospital privado sea un "traje diseñado a medida" del Grupo Quirón

"Se demuestra así lo que el grupo municipal denunció desde el mismo día en que se produjo la modificación del Plan de Ordenación Urbanística: que nunca ha sido un verdadero concurso público".

El portavoz del grupo municipal de Podemos, Fernando Rivarés, ha manifestado que no le sorprenden que sólo el Grupo Quirón haya concursado en ese proyecto. "Como ya denunciamos en su momento estaba perfectamente hecho para que sólo Quirón pudiera presentarse. Se dijo desde el principio, en pleno y en comisión, que las condiciones que se planteaban en los pliegos de este concurso eran exactamente las mismas condiciones que planteaba el grupo Quirón".

Para Rivarés se trata de una operación "especulativa" por la que se concede a este grupo empresarial suelo público destinado inicialmente a zona verde, "diseñando pliegos al gusto del beneficiario".

Podemos ha insistido en el atrevimiento con el que el equipo de gobierno PP-Cs recalifica terrenos públicos, amparándose en el "interés general" que supondrá la operación. Sin embargo, este movimiento encabezado por el concejal de Urbanismo, Víctor Serrano, "no es más que una vuelta al modelo especulativo mediante venta de suelo público", ha opinado Rivarés.

Desde Podemos también han criticado que en plena pandemia de coronavirus se apueste -vía urgente y operación urbanística mediante- por la sanidad privada, "cuando se está poniendo de relieve la necesidad de apostar y reforzar los servicios públicos".

"No deja de ser un ejemplo más del modelo de sanidad que concibe la derecha. El equipo de gobierno se escuda en que se van a prestar servicios sanitarios pero serán servicios privados, con los que no se garantiza el acceso en igualdad de condiciones para todas y todos. La ciudad de Zaragoza necesita más hospitales públicos no privados", ha concluido Rivarés.